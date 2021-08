Vizzotti a favor al Presidente: No hay ningún argentino que no haya cometido un error

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, volvió a defender al Presidente en medio de la polémica por la fiesta de cumpleaños realizada en la Quinta de Olivos durante la cuarentena de 2020.

“La verdad es que el presidente ha demostrado un compromiso, ha demostrado desde el primer día, desde el primer caso confirmado en Argentina una ocupación y preocupación por el cuidado de la salud de los argentinos. Me parece que no hay ningún argentino o argentina que no haya cometido un error en ese contexto”, aseguró la funcionaria en diálogo con los periodistas Ernesto Tenembaum y Reynaldo Sietecase en radio Con Vos.

Si bien aseguró que entiende y respeta a las personas que se sintieron dolidas tras la difusión de las imágenes, calificó como una “especulación política” que las fotos y videos se hayan conocido ahora, pocas semanas antes de las elecciones.

“El presidente y su compañera dijeron que fue un error haber hecho la reunión y pidieron disculpas. Si nos vamos a detener en eso como lo más importante, creo que es un error”, reflexionó.