Catamarca y provincias del NOA entregaron a Victoria Villarruel el Pacto de Güemes

Este lunes, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, en ejercicio de la Presidencia de la Nación, participó en Salta del acto en honor al prócer Martín Miguel de Güemes.

El acto lo había organizado el gobierno de Salta, de Gustavo Sáenz, con motivo del 203° aniversario del Paso a la Inmortalidad del prócer salteño. En ese marco, la provincia vecina impulsó la firma del “Pacto de Güemes”, un documento de cinco páginas con una serie de puntos en los que exhorta al Estado Nacional para que ejecute obras públicas “suspendidas” o “paralizadas”.

La vicepresidenta de la Nación llegó en la noche del sábado a Salta invitada por la Gobernación a participar de los homenajes. Villarruel estuvo en las actividades principales junto a Gustavo Sáenz. Acorde a la fecha patria, lució un poncho colorado con guarda pampa y sobrero marrón. También se animó a andar a caballo durante el desfile homenaje al prócer nacional.

En la jornada del domingo se llevó a cabo el acto central, en el que el gobernador anfitrión junto a Raúl Jalil y Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, Osvaldo Jaldo, de Tucumán, y Carlos Sadir, de Jujuy, rubricaron el "Pacto de Güemes" y le entregaron a Villarruel.

El Pacto de Güemes detalla un conjunto de “obras prioritarias” que están incompletas, paralizadas o suspendidas. "Escogimos para la firma del presente la fecha del 17de junio que no es una fecha más en el calendario de la historia argentina, sino el día en que todo el país recuerda el paso a la inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes. Un salteño que entregó en cuerpo y alma la tarea de construir una nación libre justa y equilibrada", indica el Pacto. Detalla el documento que "las obras, como escuelas y rutas, acercan a la provincia al progreso".

Solicita también a la Nación que se revierta la situación, en las condiciones y plazos que sean posibles. "No lo hacemos en nombre de partidos o sectores políticos, lo hacemos por Salta y por el país", finalizó. El Pacto también contiene una propuesta sobre el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos y un proyecto referido al Corredor Bioceánico, clave para unir a las provincias del Norte Grande con los puertos.

Tras recibir Villarruel el documento y en un breve contacto con la prensa, sostuvo: "Estoy muy contenta de estar acompañando. He venido muchas veces y antes de ser funcionaria, pero hoy es una fiesta importante y no quise dejar de estar. Voy a recibir y trasladar el Pacto al Gobierno nacional". Evitó responder preguntas sobre la aprobación de la Ley Bases y la situación del Ministerio de Capital Humano de la Nación. "No es un día de política, sino para rescatar las tradiciones y valores de la Argentina", sostuvo.

Unos minutos antes del inicio del desfile, del que participó Villarruel montando a caballo, hubo un momento de tensión cuando diputados nacionales de La Libertad Avanza bajaron del palco y se retiraron, con evidente malestar, ya que el documento que se leyó en público contenía párrafos en los que se hizo mención a la crisis económica y social del país.