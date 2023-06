Wado de Pedro, a senador en la provincia de Buenos Aires y Máximo Kirchner encabezará la lista de diputados

Tras la confirmación de la fórmula de Unión por la Patria que encabezará el ministro de Economía, Sergio Massa, junto al Jefe de Gabinete, Agustín Rossi, La Cámpora finalmente se quedó con los principales lugares de las listas legislativas: Wado De Pedro será candidato a senador por la provincia de Buenos Aires, mientras que Máximo Kirchner irá como primer diputado nacional.

La oficialización de sus candidaturas se dio en paralelo a que Axel Kicillof —gobernador de la provincia de Buenos Aires— anunciara pasadas las 21:30 de este sábado que irá por su reelección en el territorio bonaerense. Fue a esa hora que el mandatario firmó su precandidatura para pelear por su segunda gestión en PBA. Al igual que en 2019, su compañera de fórmula será Verónica Magario.

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, por su parte, también integrará las listas para el Congreso: irá como la segunda diputada nacional detrás de Máximo Kirchner. El segundo lugar en la lista de senadores será ocupado por Juliana Di Tullio.

Quién también logró meterse en la lista de diputados nacionales como parte de la negociación de la cúpula del nuevo Unión por la Patria es el canciller, Santiago Cafiero. El funcionario ocupará el quinto lugar en la lista legislativa.

Las candidaturas surgieron luego de intensas negociaciones que se dieron hasta último momento, las cuales comenzaron una vez que se confirmó que De Pedro no sería el candidato presidencial. Desde entonces, todo estaba dado para que el dirigente mercedino fuera el número uno en la lista a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires, como finalmente se concretó.

La provincia de Buenos Aires elije 35 lugares para la Cámara de Diputados de la Nación y dos senadores nacionales. Con una buena -tirando a muy buena- elección, Unión por la Patria podría conseguir 15 lugares. Allí deberán confluir, además de La Cámpora, los intendentes del PJ, el sindicalismo y los movimientos sociales, además de otras expresiones kirchneristas que hoy tienen representatividad y deberá repetirse la paridad de género.

En este sentido, durante el tenso cierre de listas, los ánimos con Axel Kicillof no fueron los mejores. Ocurre que un sector del camporismo aún le facturaban al gobernador que no quisiera ponerse al frente de la campaña nacional. No obstante, él se convirtió en uno de los jefes provinciales que más trabajó para el proyecto “Massa presidente”. Se sumó a los gobernadores Raúl Jalil, Gerardo Zamora y Ricardo Quintela, quienes entre jueves y viernes “rosquearon” tanto con Alberto Fernández como con Cristina Kirchner.

A pesar de esto, en un contexto donde la vicegobernación aún seguía vacante, se complicaron todas las negociaciones. El mandatario quería como compañera de fórmula a Verónica Magario, actual vicegobernadora desde 2019, aunque otros actores querían hacer pesar sus intereses. Finalmente Unión por la Patria buscará una reelección en el territorio con la misma fórmula que actualmente gestiona en el territorio.