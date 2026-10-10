Cierre monumental para la Feria del Libro de Catamarca: así será la última jornada

El encuentro definitivo alrededor de los libros, la lectura y las diversas manifestaciones de la palabra llega a su fin este domingo. La Feria del Libro de Catamarca concluye una edición histórica desarrollada en las instalaciones del Predio Ferial Catamarca, espacio que a lo largo de cinco jornadas de encuentro se transformó en el epicentro neurálgico de la cultura provincial. Con el respaldo de una asistencia masiva traducida en miles de visitantes, el evento ha integrado un despliegue sin precedentes de casi 200 actividades planificadas para un público transversal de todas las edades, albergando la interacción directa entre escritores, artistas, editoriales y librerías.

La estructura ferial operará exclusivamente en su horario vespertino, de 15 a 22 horas, período en el cual los asistentes podrán recorrer la oferta desplegada por 67 stands distribuidos entre propuestas editoriales, de librerías e institucionales. Esta franja no solo permite acceder a las novedades editoriales traídas por los libreros, sino también integrarse a un abanico dinámico de charlas, presentaciones de libros, talleres, intervenciones musicales y espectáculos orientados a las infancias.

Figuras centrales en las letras, la tecnología y la escena musical

El itinerario del Escenario Mayor y los Auditorios principales albergará presentaciones de enorme impacto cultural antes del cierre definitivo de la feria.

Eugenia Zicavo (19:00 hs - Auditorio 1): La reconocida socióloga, docente y periodista presentará Primeras páginas, una rigurosa antología que reúne cien comienzos inolvidables de la literatura universal, invitando al público a recorrer frases, voces y escenas iniciales de obras pertenecientes a distintas épocas, regiones y estilos.

Santiago Siri (20:00 hs - Auditorio 1): Uno de los principales referentes argentinos en materia de innovación, cultura digital e inteligencia artificial expondrá los conceptos fundamentales de su obra reciente: Tecnosapiens. Cápsulas para entender el nuevo mundo.

Fabiana Cantilo (21:00 hs - Escenario Mayor): Como broche final y recital de cierre, una de las voces emblemáticas del rock nacional regresa tras 15 años a Catamarca. La artista se presentará en un esperado formato trío para recorrer los grandes hitos de su trayectoria y despedir la feria junto al público.

Cronograma técnico detallado de la jornada de cierre

Para garantizar una lectura analítica de la vasta grilla temática planificada en los diversos sectores del Predio Ferial Catamarca, la programación del domingo se distribuye bajo los siguientes horarios, espacios y disertantes:

Franja de apertura (15:00 hs a 16:30 hs)

15:00 hs: En el Espacio Talleres, se dictará el Taller infantil: Escultura personajes a la par del Taller de Escritura koreana dentro del marco de la convención Vadercon!.

15:00 hs: En el Rincón Infantil, la propuesta ¿Para qué sirve un monstruo? de Lucia Zaghis, complementada por Juegos Pumpeli.

15:30 hs: En el Auditorio 2, presentación del libro Alrededor del Poema, perteneciente a Antonio Rodriguez Bolillo.

16:00 hs: En el Auditorio 1, desarrollo del espectáculo Remembranza tango.

16:00 hs: En el Auditorio 3, charla sobre Huellas de la Historia de la Arquitectura, a cargo de Mónica Alejandra Olivera.

16:00 hs: En el Escenario Pérgola, la contienda deportiva-recreativa Soft Combat: Desafío Final.

16:00 hs: En el Espacio Audiovisual, proyección del documental Pistun: Trazos de Rebeldía, de Sebastián Espinosa, seguido de una charla debate (organizado por Vadercon!).

16:30 hs: En el Auditorio 1, presentación musical de Neitors.

16:30 hs: En el Espacio Talleres, el Taller de Danza: K-Pop en el marco de la Vadercon!.

Franja de la tarde (16:40 hs a 18:00 hs)

16:40 hs: En el Espacio Audiovisual, exhibición del cortometraje Cronovisor, dirigido por Bruno Carabajal, acompañado de una charla debate coordinada por Vadercon!.

17:00 hs: En el Auditorio 1, presentación de los libros Los ojos de la ternura de Camila Azul Ortega Arévalo y El cielo que nos abarcó de Paula Bustamante (Colección Chinitas El Guadal Editora). La mesa estará integrada por las intervenciones del Dr. Pablo Sosa, Víctor Aybar, Estefanía Herrera y Cecilia Mensa.

17:00 hs: En el Auditorio 2, la mesa temática Los jóvenes leen al joven Borges, impulsada por SADE JOVEN de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA).

17:00 hs: En el Auditorio 3, conmemoración del Día Mundial de los amigos de los museos mediante la presentación oficial de la revista elaborada por la Asociación Amigos Casa Caravati.

17:00 hs: En el Espacio Infantil, la Biblioteca popular Manuel Ponferrada desplegará el espectáculo Mundo mágico.

17:30 hs: En el Auditorio 1, Caudillas, show poético musical protagonizado por Pía Cabral, Natalia Torres Sosa y Laura Álamo.

17:30 hs: En el Escenario Pérgola, realización de la Fotografía colectiva Convención.

18:00 hs: En el Auditorio 1, segmento musical en vivo con María Paula Godoy y Juan Martin Angera.

18:00 hs: En el Espacio Talleres, dictado del taller de Dibujo Cartoon Crea tu propio personaje, guiado por Sebastian Gershani.

18:00 hs: En el Escenario Pérgola, show musical de Nacho Andrada.

Franja de cierre y actividades centrales (18:30 hs a 21:00 hs)

18:30 hs: En el Auditorio 2, presentación de la obra Antigal. Memorias dispersas de los Tinogasteños, perteneciente a Luis Alberto Taborda.

18:30 hs: En el Escenario Pérgola, actuación de Flor de lima.

18:30 hs: En el Espacio Infantil, presentación del espectáculo Librin, el libro mágico de los niños, por el Mago Martín.

19:00 hs: En el Auditorio 1, la mencionada presentación de Eugenia Zicavo y su libro Primeras Páginas.

19:00 hs: En el Escenario Pérgola, la propuesta musical de Milba Cerrizuela.

19:00 hs: En el Rincón Infantil, Taller de Pop Up "Del Papel a la sorpresa", impartido por Pablo Gurovich.

19:00 hs: En el Espacio Audiovisual, proyección del documental Plesiosaurios vivos (2025), de Magrio Gonzalez e Iris Serrano. La actividad incluye una charla con los realizadores y el equipo de la Dirección de Antropología de la Provincia, además de una muestra de fósiles.

19:30 hs: En el Escenario Pérgola, concierto de Guadalupe Carrizo.

20:00 hs: En el Auditorio 1, la ya destacada exposición de Santiago Siri sobre Tecnosapiens. Cápsulas para entender el nuevo mundo.

20:00 hs: En el Escenario Pérgola, espectáculo musical de Alico Espilocin.

21:00 hs: En el Escenario Mayor, la gran conclusión de la feria a cargo de Fabiana Cantilo con su esperado Show Trío.

Con esta vasta propuesta que entrelaza las letras, la reflexión sobre la era digital, la paleontología, las actividades infantiles y el rock, la Feria del Libro concluye su paso marcando un hito cultural para Catamarca.