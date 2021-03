A un año de la llegada de la pandemia, el trabajo sanitario provincial

Días atrás se cumplió un año de la llegada de la pandemia del COVID-19 a Argentina, y en este contexto Catamarca fue una de las provincias que más rápido actuó con la implementación de medidas que permitieron reforzar el sistema de Salud Público y evitar contagios masivos entre sus ciudadanos por más de 105 días.



El Gobierno de la Provincia dispuso la creación del Comité Operativo de Emergencia (COE), que tomó como primeras acciones el control de los ingresos a la provincia y el cierre de frontera con Chile. De esta manera, el 20 de marzo de 2020 puso en funcionamiento un único ingreso a la provincia para mayor y mejor control.



El Ministerio de Salud de la provincia comenzó los controles en los puestos camineros, Terminal de Ómnibus y Aeropuerto. Además, inició el control y seguimiento de las personas con antecedentes de viaje al exterior, a quienes se les indicaba el cumplimiento de aislamiento preventivo.



El seguimiento de personas continúa hasta hoy. Este sistema único de seguimiento surgió en el Ministerio de Salud con un equipo de 6 personas con el fin de acompañar durante el aislamiento, ya sea paciente positivo o de contactos estrechos. Este acompañamiento telefónico permite, aún hasta hoy, detectar tempranamente los casos. A través de informes que surgen de los llamados se puede brindar a las personas positivas y sospechosas distintos dispositivos de asistencia, ya sea de Salud Mental o de alimentos, medicamentos, etc. Actualmente, el equipo de seguidores lo integran más de 60 personas que trabajan en coordinación con las Áreas Programáticas de todo el territorio catamarqueño.



Uso del barbijo e inauguración del Malbrán



A pocos días de declarada la pandemia en el territorio nacional, el gobernador Raúl Jalil y el COE Provincial decidieron implementar el uso obligatorio del barbijo en todos sus ciudadanos. Catamarca fue la primera provincia del país en adoptar esta medida cuando estaba discutida por las sociedades científicas e incluso la OMS desalentaba su uso, pero que poco tiempo después se volvió indispensable para la lucha contra el COVID-19.



Otra decisión de política sanitaria importante que tomó el Gobierno de Catamarca fue la construcción del Hospital “Carlos G. Malbrán”, en el edificio donde funcionaba el Centro de Integración e Identidad Ciudadana (CIIC). Allí se instaló todo el personal especializado que se fue capacitando desde el inicio de la pandemia para la atención de pacientes sospechosos y positivos de COVID-19.



La creación de este Hospital Monovalente permitió que durante todo el proceso de pandemia el sistema de Salud Público no colapse. No obstante, tal como está planteado en el Plan Operativo de lucha contra el Coronavirus, ante el incremento de casos se habilitó un sector de internación en el Hospital San Juan Bautista y se sumaron 5 camas de Terapia Intermedia que reforzaron al Malbrán.



Por otra parte, durante los primeros meses de pandemia se trabajó y fortaleció el Laboratorio Central del Ministerio de Salud que lleva cerca de 60 mil muestras procesadas. Este laboratorio fue el único en realizar el procedimiento para PCR en la provincia hasta hace solo unos meses, y trabaja unas 18 horas por día durante todo el año.



Otro punto clave de la estrategia sanitaria fue el trabajo conjunto con las distintas Áreas Programáticas. Desde el COE Provincia se alentó la formación de COES regionales a fin de tomar decisiones locales y articular el trabajo entre los distintos actores involucrados, acompañando y asesorando constantemente en las acciones relacionadas a la mitigación de los efectos de la pandemia.



A partir de todo este trabajo realizado por el Ejecutivo Provincial y sus distintas áreas, Catamarca es una de las provincias con menos cantidad de casos y con la tasa de mortalidad más baja. Los 105 días transcurridos hasta tener el primer caso positivo permitió la preparación del sistema de Salud y concientizar a su población.



Plan de vacunación junto a Nación



A fines de diciembre de 2020 Catamarca comenzó la Campaña de Vacunación junto al resto del país y lleva hasta el momento más de 30.000 dosis aplicadas.



Ya se ha vacunado al 98% de los agentes de Salud con primera dosis (los que faltan han tenido que ser reprogramados al encontrarse positivos o aislados al momento de su turno) y a más del 55% con la segunda, en toda la provincia.



En cuanto a los adultos, se está finalizando con el grupo de mayores de 75 años de Capital y a las personas mayores de 80 que aún quedan, se los está vacunando a domicilio ya que tienen graves problemas de salud que les impiden movilizarse. Además, se está terminando con mayores de 80 en el interior y se habilitarán los Nodos para avanzar con los mayores de 75 años en los próximos días.



También han sido vacunadas 2.123 personas con riesgo entre 18 y 59 años. Se inoculó a trabajadores y a personas que viven en residencias de adultos mayores y a quienes tienen enfermedades crónicas renales en tratamiento de diálisis.



En la previa del inicio del ciclo lectivo 2021, se vacunó a docentes de Nivel Inicial (primero, segundo y tercer grado) y a los de Escuelas Especiales.



A su vez, se les aplicó la primera dosis a 194 policías de la provincia con patologías de riesgo.



En total, hasta el momento se han aplicado en Catamarca 31.230 dosis de vacunas contra COVID-19, y este martes llegó un nuevo cargamento de 3.000 vacunas desde Nación que serán destinadas al interior con el fin de terminar con todos los adultos mayores de 75 años de la provincia.