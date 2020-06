A metros de Punta del Asfalto, crecen los basurales, amenazando la salud de vecinos

Un grupo de vecinos de la denominada “Punta del Asfalto”, ubicada en el municipio de Valle Viejo, denunciaron el crecimiento desmedido de micro y macrobasurales que ponen en peligro la salud de la población.

La proliferación de los basurales en los terrenos del denominado “Viejo Circuito”, que colinda con la zona de Polcos, es una constante que va en crecimiento ante la incapacidad del municipio que conduce Susana Zenteno de realizar una recolección eficiente. La falta de intervención municipal en la zona permite que a metros de la una de las principales avenidas del departamento, se acreciente el basurero más grande en pleno corazón de Las Chacras.

“Nos cansamos de llamar por teléfono y hasta presentamos nota a la Comuna para que vengan a limpiar, y nada. Es un asco tremendo esa calle del Viejo Circuito. La invitamos a la intendenta que conozca adentro del viejo circuito y que venga con doble barbijo por los olores de los animales muertos y la cantidad de basura que tira la gente en camiones, no se va aguantar recorrer el lugar. Es una vergüenza que vivamos así”, manifestó Julia Bazán, en diálogo con LA UNIÓN.

Los vecinos que acompañaron al reclamo comentaron que solicitarán audiencia con el gobernador Raúl Jalil para solicitar la limpieza del lugar y la instalación de carteles para frenar el basural. “Si no tenemos respuestas, vamos a manifestarnos en la Casa de Gobierno. Llevaremos esta situación a la Provincia, y que el Municipio no da respuesta”.