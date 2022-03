A pesar de la tensión entre Burgos y Avila, ya hay listado para el pase a planta permanente

Nuevamente hubo chispazos entre la ministra de Salud de la provincia y el titular del gremio de ATSA. Es por eso que Leonardo Burgos disparó contra Manuela Avila, tras no haber sido recibido ayer, cuando pretendía entrevistarse con la funcionaria para resolver temas referidos a las guardia y el paso de planta permanente.

El gremialista había deslizado que aunque "la situación de la pandemia está más tranquila, parece que a la Ministra le quedaron todos los expedientes de dos gestiones anteriores y no puede resolver nada. No me puede atender y lo que atiende atiende mal."

Luego del entredicho, Burgos, siempre por medio de las redes sociales del sindicato, aclaró que ya había sido recibido y que en ese encuentro se comenzaba a definir el listado de los trabajadores a Planta Permanente. “Después de la gran discusión y con la mediación de la ministra de Trabajo, Verónica Soria, pudimos sentarnos a resolver todos los temas pendientes”, contó.

Renuncia y guardias

Molesto con la ministra había sentenciado con dureza que ella "nunca tiene tiempo porque no le da la capacidad para hacerlo". Y fue más allá al expresar que le iba a plantear al Gobernador "el cambio de ministro o el cambio de actitud. Nosotros vemos todo el esfuerzo que hacen los trabajadores de la salud en su lugar y desde el gremio los contenemos para que no haya tanto desorden". Lo que luego calificó de “un reclamo en ese tono”, Burgos fue suavizado y hasta relativizado.

Según la mirada del gremialista, un tema preocupante es el de las guardias. “Yo le he dicho varias veces (a la ministra) que el tema de las guardias es muy discrecional. Tenemos más de 2.400 personas de planta haciendo guardia y tenemos todavía 800 personas con exclusivamente guardias”. Sobre este punto recordó que existe un acuerdo con el Gobernador para revertir la precariedad en el sistema de salud. Basándose en eso, el secretario general de ATSA enfatizó que no "hay becados porque se los ha pasado a contrato de guardia y ahora pasan 500 personas más".