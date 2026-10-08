Abren las inscripciones para las misas de León XIV en Argentina: cómo anotarse

La visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, genera expectativa entre los fieles que buscan participar de las distintas actividades programadas durante su permanencia en el país. El pontífice recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján, donde encabezará tres celebraciones religiosas y mantendrá encuentros con jóvenes, integrantes del clero, religiosos, religiosas y seminaristas.

Para quienes quieran participar de las actividades abiertas al público será necesario realizar una inscripción previa. El trámite será gratuito y estará disponible desde el jueves 8 de octubre a las 12, a través del sitio oficial de la visita papal, denominado "El Papa en Argentina".

A partir de la apertura del sistema, los fieles podrán elegir entre las diferentes propuestas disponibles y completar el registro correspondiente según la actividad a la que deseen asistir.

Los principales datos del proceso de inscripción son:

Apertura: jueves 8 de octubre.

jueves 8 de octubre. Horario: 12.

12. Modalidad: online.

online. Costo: gratuito.

gratuito. Sitio: oficial de la visita del Papa, "El Papa en Argentina".

Qué actividades requieren inscripción

El sistema habilitará distintas opciones vinculadas con las celebraciones y encuentros que se desarrollarán durante los cuatro días de la visita. Entre las actividades para las cuales se podrá realizar el registro se encuentran:

Las celebraciones religiosas previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján. La acreditación de sacerdotes que quieran concelebrar.

que quieran concelebrar. La inscripción y la información específica destinada a personas con discapacidad .

. El registro para participar del encuentro de jóvenes con León XIV .

. La inscripción para el encuentro con el clero, la vida consagrada y los seminaristas.

Existe una diferencia importante entre las modalidades de acceso. En el caso de las misas, la inscripción funcionará como una constancia de asistencia y el acceso será libre.

En cambio, para los encuentros con jóvenes y con el clero se aplicará un mecanismo diferente. En esas actividades se realizará una verificación del correo electrónico y una aprobación previa, debido a que quienes sean seleccionados tendrán un lugar asignado.

Las tres misas que celebrará León XIV

Durante su visita a la Argentina, el Papa encabezará tres misas, que se desarrollarán en distintos puntos del país y en fechas diferentes.

La primera celebración tendrá lugar en la Ciudad de Buenos Aires. Será el lunes 9 de noviembre a las 11.30, en el Monumento de los Españoles. La segunda misa será al día siguiente, el martes 10 de noviembre a las 10, en la Explanada de la Escuela de Aviación Militar, en Córdoba. Ese mismo día, León XIV también participará de un encuentro con integrantes del clero, religiosos, religiosas y seminaristas.

La última celebración de su visita se realizará en Luján. El miércoles 11 de noviembre a las 10, el Papa encabezará la misa en la Plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Esta celebración será uno de los momentos centrales de su paso por la Argentina y marcará el cierre de su visita al país. El cronograma de las misas queda establecido de la siguiente manera:

Buenos Aires: lunes 9 de noviembre, 11.30, Monumento de los Españoles.

lunes 9 de noviembre, 11.30, Monumento de los Españoles. Córdoba: martes 10 de noviembre, 10, Explanada de la Escuela de Aviación Militar.

martes 10 de noviembre, 10, Explanada de la Escuela de Aviación Militar. Luján: miércoles 11 de noviembre, 10, Plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

El encuentro de León XIV con los jóvenes

Dentro de la agenda papal también está previsto un encuentro especial con jóvenes. La actividad tendrá lugar el martes 10 de noviembre a las 20.15, en el Monumento de los Españoles de la Ciudad de Buenos Aires.

A diferencia de las misas, para participar de este encuentro será necesario completar el proceso de inscripción establecido por la organización. Además del registro, los interesados deberán atravesar la instancia de verificación y aprobación, debido a que los participantes contarán con un lugar asignado.

De esta manera, la inscripción no representa solamente una constancia de asistencia, sino que forma parte del procedimiento mediante el cual se determinará quiénes podrán ocupar los espacios destinados al encuentro.

Agenda oficial y postas de encuentro

El sitio oficial de la visita de León XIV también ofrecerá una sección denominada Agenda, en la que los fieles podrán consultar el cronograma completo de las actividades.

En ese espacio estarán disponibles los datos correspondientes al día, horario y lugar de cada uno de los acontecimientos previstos durante la visita. Además, quienes no participen directamente de las celebraciones o encuentros podrán consultar la información relacionada con las denominadas postas de encuentro. Se trata de espacios desde los cuales se podrá seguir la visita del Papa mediante pantallas gigantes.

Estas alternativas permitirán conocer los lugares habilitados para acompañar las distintas actividades a través de la transmisión disponible en esos puntos de encuentro.

Cuatro días de visita

La llegada de León XIV a la Argentina estará concentrada entre el 8 y el 11 de noviembre, con actividades programadas en Buenos Aires, Córdoba y Luján. A lo largo de esos cuatro días, el pontífice encabezará las tres misas previstas y participará de encuentros destinados a diferentes sectores.

El primer paso para quienes quieran formar parte de las actividades será la apertura del registro. Este jueves 8 de octubre a las 12 comenzarán oficialmente las inscripciones, que serán gratuitas y se realizarán de manera online a través del sitio oficial "El Papa en Argentina".

Los interesados deberán prestar especial atención a la modalidad correspondiente a cada actividad: mientras que para las misas la inscripción funcionará como constancia de asistencia con acceso libre, los encuentros con jóvenes y con el clero estarán sujetos a verificación, aprobación previa y asignación de lugares.

El sitio oficial también permitirá consultar la agenda y la información sobre las postas de encuentro, por lo que será el punto de referencia para conocer los detalles de cada actividad prevista durante la visita de León XIV a la Argentina.