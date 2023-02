Acevedo estuvo internado y volvió a la protesta: "El lunes ya tendría una solución definitiva"

El reclamo de la herencia de una vivienda valuada en millones y con ubicación en pleno centro, sigue siendo el motivo por el que Luis Francisco Acevedo sostiene a pesar de los problemas de salud, su protesta frente las puertas de la Corte de Justicia. Hasta el viernes llevaba tres días manifestándose, luego de haber hecho lo propio a mediados de enero. En ese momento, el voluntariamente levantó la huelga porque le habían prometido que la causa se iba a acelerar. Eso no se cumplió y el vendedor de café reanudó su manifestación pacífica en procura de obtener la firma de un dictamen.

En diálogo con La Unión comentó que el viernes, tal como lo había adelantado ese día, las fuerzas lo estaban abandonando, y en horas de la noche debió ser internado. Permaneció en esta condición hasta la noche de ayer domingo y tras recibir el alta del Hospital "San Juan Bautista", al que no quería volver luego de haber sido llevado a la fuerza la semana pasada, manifestó que su intención es permanecer en el lugar hasta obtener justicia.

Mientras tanto, según indicó su abogado, Luis Tula, la jueza Martínez del Juzgado n° 5 habría adelantado la posibilidad que dentro de 5 días máximo se emita un dictamen. "No puede pasar de esa fecha pero como estoy haciendo la protesta, puede ser que sea menos, porque no les conviene que esté aquí. Es lo que le dijeron al abogado y que me transmitió a mí", comentó Acevedo.

"El lunes ya tendría una solución definitiva y ya con sentencia y así sacar la escritura", dijo el damnificado que aguarda con esperanza que lo que se vaya a dictaminar sea en su beneficio y respetando la voluntad de su madrina, que fue quien le dejó en herencia la millonaria propiedad.