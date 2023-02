Agrupación reclama por trabajo: "La gente no llega a fin de mes"

El Palacio Municipal fue el punto de una nueva manifestación de la agrupación el Futuro, que integran a vecinos de distintos barrios de la Capital, que reclaman durante la mañana del hoy por fuentes de trabajo.

"Venimos solicitando desde septiembre trabajo para la gente que solo cobra alguna asignación, ya que no llegan a fin de mes. No tenemos repuestas", explicó a LA UNIÓN Rita López, sobre los motivos de la manifestación.

"A las le dijeron en Gerencia de Empleo que les iban a dar una beca en marzo, pero ahora no las atienden nadie. Y en la Municipalidad nos dijeron que no hay trabajo y solo nos piden un relevamiento con los datos de la personas para ver si no cobran algún beneficio", agregó.