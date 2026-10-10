Alerta amarilla por nevadas: inhabilitan preventivamente el acceso al Balcón del Pissis

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para sectores cordilleranos de Antofagasta de la Sierra y Tinogasta. Se esperan acumulaciones de nieve de entre 15 y 30 centímetros, con posibilidad de registros superiores en forma localizada.

El acceso al Balcón del Pissis permanecerá inhabilitado preventivamente durante este domingo 11 de octubre debido a las condiciones meteorológicas previstas para la zona cordillerana de Catamarca.

La medida se adoptó luego de que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitiera una alerta amarilla por nevadas para sectores de los departamentos Antofagasta de la Sierra y Tinogasta.

De acuerdo con el pronóstico, se esperan nevadas de variada intensidad, con acumulaciones estimadas de entre 15 y 30 centímetros, aunque esos valores podrían ser superados de manera localizada. En las zonas de menor elevación, las precipitaciones podrían presentarse en forma de lluvia y nieve mezcladas.

Piden no ingresar a la zona

La inhabilitación preventiva tiene como objetivo resguardar la seguridad de turistas, operadores y visitantes ante las condiciones adversas previstas.

Por este motivo, se solicita evitar el ingreso al Balcón del Pissis mientras se mantengan las condiciones meteorológicas desfavorables y continúe vigente la restricción.

Las autoridades recomiendan respetar la medida y no intentar acceder al sector durante la jornada del domingo.