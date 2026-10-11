Alerta por nevadas en la cordillera: cerraron el acceso al Balcón del Pissis

El acceso al Balcón del Pissis permanece cerrado durante este domingo debido a las condiciones meteorológicas adversas previstas para sectores de la cordillera de Catamarca. La medida fue dispuesta de manera preventiva ante la alerta amarilla por nevadas emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para zonas cordilleranas de los departamentos de Antofagasta de la Sierra y Tinogasta.

La decisión de inhabilitar el ingreso al sector responde a la necesidad de resguardar la seguridad de turistas, operadores y visitantes que pudieran encontrarse en la zona o tener previsto realizar una visita durante la jornada. De acuerdo con el pronóstico informado, se esperan nevadas de variada intensidad, con acumulaciones que podrían alcanzar valores importantes en distintos puntos del área afectada. Estas condiciones motivaron la adopción de una restricción preventiva sobre el acceso al Balcón del Pissis, con el objetivo de evitar el ingreso de personas mientras persista el escenario meteorológico adverso.

El cierre constituye una medida de prevención vinculada directamente con las condiciones previstas para la cordillera. Por ese motivo, se solicitó expresamente no ingresar al sector mientras se mantengan las condiciones meteorológicas desfavorables y continúe vigente la inhabilitación.

Nieve con acumulados de hasta 30 centímetros

El pronóstico para las zonas alcanzadas por la alerta contempla acumulados de nieve estimados entre 15 y 30 centímetros, aunque esas cantidades podrían ser superadas de manera localizada.

La previsión de nevadas de variada intensidad implica que las precipitaciones no necesariamente se distribuirán de manera uniforme en toda el área afectada. En algunos sectores, las acumulaciones podrían superar los valores estimados, una circunstancia que forma parte del escenario contemplado en el aviso meteorológico.

Además, el tipo de precipitación podría presentar diferencias según la altura. En las áreas de menor elevación, las precipitaciones podrían registrarse en forma de lluvia y nieve mezclada, en lugar de producirse exclusivamente como nevadas..

Estas previsiones forman parte del escenario meteorológico que motivó la decisión de mantener inhabilitado el acceso al Balcón del Pissis durante la jornada de este domingo.