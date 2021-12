Alerta en Tucumán: dos colectivos llegaron con 37 casos positivos desde Córdoba

Este lunes, el ministerio de Salud de Tucumán confirmó que fueron detectados más de 30 casos positivos en dos colectivos que arribaron a la provincia desde otros distritos del país.

En una conferencia de prensa brindada desde el Ministerio, el titular de la cartera sanitaria. Luis Medina Ruiz se refirió a los pasajeros de las unidades que trasladaban más de 50 jóvenes. “Aumentamos los refuerzos en la terminal de ómnibus, el aeropuerto y algunos límites de frontera con Santiago del Estero, por las personas que vienen desde Córdoba. Son acciones que decidimos tomar porque hay una inminencia de ingreso a la provincia en la variante Ómicron y ayer pudimos detectar justamente más de 50 chicos que venían en dos colectivos distintos, positivos. Es muy probable que se trate de la variante Ómicron”, detalló.

Respecto al primer colectivo que llegó a la terminal, comentó que de las 57 personas que viajaban, 37 dieron positivas. Se trata de jóvenes, algunos asintomáticos, confirmó. “El segundo colectivo no llegó directamente a la terminal sino que fue dejando personas en otras localidades; a ellas las estamos buscando y contactándonos con la gente de Salud para que hagamos la vigilancia. Tenemos que tener presente que un colectivo que viene con chicos positivos, seguramente con el tiempo, todos serán positivos, se trate o no de la variante Ómicron que no está confirmada. Pero incluso tratándose de la variante Delta, es muy contagiosa”, remarcó el funcionario.

Sobre el caso del casamiento que se difundió en los últimos días, Medina Ruiz, sostuvo que lo que dijimos es que detectamos que había una persona que vino de otro lado y de pronto hubo contagio de muchas personas, hay una sospecha pero no está confirmada”. “Hasta ahora no hay ningún confirmado de variante Ómicron. Tenemos una muestra de una persona que vino del exterior, de Australia precisamente, no es ni Delta ni Manaos, hemos enviado la muestra al Malbrán y seguramente entre hoy y mañana tendremos el resultado. De todos modos esa persona contagió solo a tres familiares y está controlada la situación”, aseguró

Y cerró: “Cuando tengamos algún confirmado de Ómicron lo vamos a decir”.