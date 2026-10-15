Alertan por intentos de estafa a transportistas bajo la identidad de Transporte

El Ministerio de Integración Regional y Logística de Catamarca alertó sobre la detección de intentos de estafa y comunicaciones fraudulentas realizadas en nombre de la Secretaría de Transporte de la Provincia, dirigidas específicamente a permisionarios del servicio de transporte de pasajeros en la modalidad turismo que se encuentran habilitados por ese organismo.

La advertencia busca prevenir que los prestadores del sector sean víctimas de maniobras engañosas que utilizan una identidad institucional para generar confianza y establecer contacto con sus destinatarios. Frente a esta situación, las autoridades provinciales difundieron una serie de recomendaciones destinadas a reforzar las medidas de prevención y evitar que los involucrados proporcionen información que pueda comprometer su seguridad personal o financiera.

El aviso está dirigido especialmente a quienes cuentan con permisos para desarrollar actividades de transporte de pasajeros bajo la modalidad turismo. Según informó el Ministerio, las comunicaciones detectadas se presentan como si fueran realizadas por la Secretaría de Transporte, circunstancia que motivó la necesidad de aclarar cuáles son los procedimientos oficiales y qué tipo de solicitudes no corresponden a las acciones que lleva adelante el organismo.

En este contexto, la cartera provincial pidió a la ciudadanía y a los prestadores del servicio extremar las precauciones ante mensajes, llamadas u otras comunicaciones que invoquen a la Secretaría de Transporte para solicitar información o promover supuestos trámites administrativos.

La recomendación central es mantener una actitud preventiva y no responder de manera automática a pedidos que puedan parecer oficiales. Ante cualquier comunicación sospechosa, se aconseja interrumpir el contacto y recurrir a los canales institucionales habilitados para comprobar su autenticidad.

No dar claves ni códigos de verificación

Uno de los puntos centrales de la advertencia oficial es la aclaración de que la Secretaría de Transporte no está realizando ninguna actualización de datos del Sistema de Transporte Público de Pasajeros de la Provincia.

El Ministerio también precisó que el organismo no se comunica con particulares para solicitar claves o códigos de verificación, ni envía enlaces con el propósito de realizar trámites o actualizaciones de información. Esta aclaración resulta fundamental para que los permisionarios puedan reconocer posibles intentos de engaño y diferenciar las comunicaciones fraudulentas de los procedimientos oficiales. La utilización del nombre de una dependencia pública puede generar confusión, especialmente cuando el mensaje hace referencia a sistemas de transporte, permisos o supuestas gestiones administrativas.

Por ese motivo, las autoridades insistieron en que los prestadores no deben considerar legítima una comunicación únicamente porque mencione a la Secretaría de Transporte o haga referencia a una actualización de datos.

Los organismos provinciales remarcaron que no están solicitando las credenciales ni los códigos mencionados en la advertencia. Tampoco están enviando enlaces para que los particulares realicen las supuestas actualizaciones que puedan plantearse en esos contactos.

Medidas de precaución

El Ministerio de Integración Regional y Logística solicitó a la ciudadanía y a los prestadores del servicio adoptar medidas concretas para reducir los riesgos frente a este tipo de comunicaciones.

Entre las principales recomendaciones difundidas se encuentran:

No brindar información personal ni bancaria ante solicitudes recibidas por mensajes o llamadas que no hayan sido verificadas.

No ingresar a enlaces recibidos por mensajes o llamadas, especialmente cuando se presentan como parte de supuestos trámites o actualizaciones de datos.

No compartir códigos de seguridad, claves ni códigos de verificación que puedan ser solicitados durante estos contactos.

Las indicaciones apuntan a evitar que los destinatarios entreguen información que no corresponde proporcionar ante solicitudes no verificadas. En particular, el organismo recordó que no se deben compartir códigos de seguridad ni ingresar a enlaces con el argumento de completar gestiones vinculadas con el sistema provincial de transporte.

La prevención también requiere prestar atención a la naturaleza de los pedidos recibidos. Si una comunicación solicita datos personales, información bancaria o credenciales de acceso, los destinatarios deben evitar responder sin antes comprobar que el contacto proviene efectivamente de un canal oficial.

Qué hacer ante una comunicación sospechosa

Ante la recepción de mensajes o llamadas con características similares a las advertidas, el Ministerio recomendó finalizar el contacto de inmediato. Además, indicó que las personas afectadas o quienes tengan dudas sobre estas comunicaciones pueden asesorarse en las Unidades Judiciales o recurrir a los canales de contacto informados por las autoridades.

Los medios disponibles para realizar consultas o recibir orientación son los siguientes:

SAE 911.

Ciberdelitos de la Policía de la Provincia: 4437523.

Correo electrónico de Ciberdelitos: [email protected].

Estos canales fueron difundidos como vías de consulta y asesoramiento frente a comunicaciones que puedan estar relacionadas con intentos de estafa.

La recomendación de interrumpir inmediatamente el contacto busca evitar que la conversación continúe y que el destinatario termine proporcionando información personal o de seguridad. En caso de sospecha, la indicación oficial es no seguir las instrucciones recibidas y buscar asesoramiento a través de los medios correspondientes.

El correo oficial para verificar la autenticidad de los mensajes

Además de los canales de asistencia y asesoramiento, el Ministerio informó que los permisionarios pueden verificar directamente con la Secretaría de Transporte cualquier duda sobre la autenticidad de una comunicación recibida.

Para ello, se encuentra disponible el correo electrónico oficial [email protected], mediante el cual los prestadores pueden consultar si un mensaje o pedido corresponde efectivamente al organismo provincial.

Esta alternativa permite contrastar la información recibida antes de responder, entregar datos o realizar alguna acción solicitada por terceros. La verificación directa cobra especial importancia cuando las comunicaciones mencionan actualizaciones del Sistema de Transporte Público de Pasajeros de la Provincia o plantean la necesidad de completar trámites mediante enlaces.