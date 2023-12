Alimentos y el calor: Salud sigue promoviendo prácticas sanas de alimentación

Durante el período de más calor, la alimentación es muy importante y por eso desde el Ministerio de Salud te ayudamos a conocer cuáles son los alimentos más convenientes para ingerir.



Se sugiere que la alimentación esté basada principalmente en alimentos sin procesar o mínimamente procesados, ya que no tienen adición de sodio/sal, azúcares, aceites, grasas ni otras sustancias. Es el momento para volver a la comida casera, moderar el consumo de los procesados y evitar el consumo de productos ultraprocesados, ya que no ayudan a mejorar la calidad de la alimentación porque aportan baja o nula cantidad de vitaminas, minerales y fibra.



Entre las recomendaciones, la más importante también es consumir agua segura, por lo menos 8 vasos diarios y no tomar tantas bebidas azucaradas (gaseosas, jugos y aguas saborizadas) y alcohólicas. Además, es conveniente adoptar una alimentación más liviana y fresca, tratando de cumplir con las cuatro comidas diarias, priorizando el desayuno ya que es la más importante para suministrar energía al cuerpo. También, aumentar las porciones de frutas y verduras, ya que son los alimentos que contienen más agua.



Por otro lado, el equipo de profesionales de Salud sostiene que durante el verano debido a las altas temperaturas, aumentan las probabilidades de padecer algunas enfermedades transmitidas por los alimentos (ETA), debido a las dificultades que se presentan para mantener la cadena de frío o cuando no se cocina adecuadamente un alimento. Los bebés, niñas y niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas son más propensos a sufrir cuadros de intoxicación o deshidratación.