Altos de Choya: 15 familias recibieron sus escrituras definitivas

La Municipalidad de la Capital concretó la entrega de 15 títulos de propiedad definitivos a familias del barrio Altos de Choya, en una jornada que representa un avance significativo en el proceso de regularización dominial de terrenos municipales habitados desde hace décadas. El acto, encabezado por el intendente Gustavo Saadi, tuvo lugar en las instalaciones del SePaVe del sector y permitió a los adjudicatarios formalizar de manera definitiva la titularidad de los terrenos donde construyeron sus hogares.

La medida se inscribe en un programa integral impulsado y financiado al 100 % por el Estado municipal, cuyo alcance contempla a familias de diferentes puntos de la ciudad. La iniciativa proyecta beneficiar a más de 200 familias y busca avanzar en la resolución de situaciones dominiales que, durante años, permanecieron pendientes de una definición legal.

En ese contexto, la entrega de las escrituras constituye un paso concreto para los vecinos que esperaban contar con la documentación definitiva de sus viviendas. Además, el proceso continúa en marcha: actualmente, otros 28 expedientes se encuentran en su etapa final de tramitación, lo que anticipa nuevas entregas en el marco de la misma política municipal.

La palabra empeñada y la tranquilidad de tener una propiedad

Durante su intervención, el intendente Gustavo Saadi recordó una conversación mantenida con vecinos del barrio durante una visita anterior. En aquella oportunidad, según relató, los habitantes le habían planteado con franqueza una demanda puntual: «Está todo muy lindo, Gustavo, pero no vuelva si no trae las escrituras».

La frase sintetizó una expectativa que iba más allá de las mejoras visibles en el sector: la necesidad de contar con un documento que garantizara legalmente la propiedad de los terrenos y brindara seguridad a las familias que viven allí desde hace décadas.

«Hoy hemos regresado con las escrituras en la mano para cumplir con esa palabra empeñada», expresó el jefe comunal, al destacar el cumplimiento del compromiso asumido con los vecinos.

Saadi también hizo hincapié en las consecuencias concretas que tiene la regularización dominial para quienes reciben sus títulos. Según explicó, disponer de las escrituras significa alcanzar la tranquilidad de saber que nadie los va a sacar de sus casas, contar con un patrimonio seguro que pueda ser legado a hijos y nietos y acceder a la posibilidad de solicitar créditos formales para ampliar o mejorar las viviendas.

De esta manera, la documentación entregada no solo resuelve una cuestión administrativa, sino que también abre nuevas posibilidades para las familias en materia de seguridad patrimonial, planificación y mejoras habitacionales.

Escrituras de dominio pleno: el alcance legal de la entrega

El fiscal municipal, Juan Carlos Véliz, destacó el valor jurídico e institucional de la medida y estableció una diferencia central entre los títulos entregados y otros instrumentos que no otorgan la misma condición legal.

En su explicación, remarcó que no se trata de actas precarias ni de certificados de posesión, sino de escrituras de dominio pleno, una documentación que convierte a los adjudicatarios en dueños legítimos de sus hogares.

La distinción resulta fundamental para comprender el alcance de la iniciativa. La entrega de estos documentos permite avanzar desde una situación de ocupación de terrenos municipales hacia la titularidad formal de la propiedad, con la seguridad jurídica que ello representa para sus beneficiarios.

Véliz definió esta política como un acto de estricta justicia distributiva, al subrayar la importancia de garantizar que las familias puedan acceder a la titularidad definitiva de los lugares donde desarrollaron su vida cotidiana.

El funcionario también anticipó que el programa continuará de manera progresiva y semanal, con nuevas entregas previstas en distintos sectores de la ciudad. El cronograma contempla las siguientes etapas:

Barrio Papa Francisco: será el próximo sector en el que continuará el proceso.

será el próximo sector en el que continuará el proceso. Portal del Norte II y III: la iniciativa avanzará posteriormente sobre ambos sectores.

la iniciativa avanzará posteriormente sobre ambos sectores. Altos de Choya: se realizará una nueva tanda de entregas.

se realizará una nueva tanda de entregas. Policías Retirados: el programa también llegará a este sector.

La continuidad de las entregas se articula con los expedientes que permanecen en trámite y con el objetivo de ampliar el alcance del programa municipal.

La voz de los vecinos: derechos, independencia y futuro

La importancia de la jornada también quedó reflejada en el testimonio de Cristian Heredia, vecino de Altos de Choya con 34 años de residencia en el barrio, quien celebró haber alcanzado la titularidad de la propiedad junto a su madre.

Heredia destacó el significado de contar finalmente con la documentación correspondiente y vinculó la regularización con el ejercicio de derechos fundamentales. «Con esto conquistamos derechos fundamentales; tener los papeles en orden nos da una independencia real y la libertad de gestionar mejoras sabiendo que la casa ya es nuestra», manifestó.

Sus palabras expresaron el impacto que tiene la escrituración en la vida cotidiana de las familias beneficiarias. La posibilidad de acreditar legalmente la propiedad brinda una nueva perspectiva para proyectar mejoras y tomar decisiones sobre las viviendas, con la certeza de contar con un título definitivo.

En el caso de Heredia y su madre, la entrega representa la culminación de una espera vinculada a sus años de residencia en el barrio y la posibilidad de consolidar legalmente el hogar que habitan.

Regularización dominial y obras para mejorar el barrio

Además de valorar la obtención de las escrituras, Heredia destacó las obras complementarias ejecutadas mediante el Presupuesto Participativo, entre las que mencionó las nuevas veredas peatonales y las garitas de colectivos.

Estas intervenciones forman parte de las mejoras realizadas en el sector y complementan el proceso de regularización dominial que protagonizó la jornada. Mientras las escrituras brindan seguridad jurídica a los propietarios, las obras señaladas por el vecino representan avances en la infraestructura del barrio.

La combinación de ambas dimensiones permite observar el alcance de las acciones desarrolladas en Altos de Choya: por un lado, la formalización de la titularidad de los terrenos y, por otro, la ejecución de mejoras que los propios vecinos valoran dentro de su entorno cotidiano.