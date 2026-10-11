ANSES: cuánto cobran los jubilados en octubre de 2026 y cuándo se paga en Catamarca

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó la actualización de las jubilaciones y pensiones para octubre de 2026. El incremento es del 1,7% y se aplica de acuerdo con la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses anteriores, en este caso, la inflación de agosto.

La actualización modifica los montos de las prestaciones previsionales que liquida el organismo. Para quienes perciben el haber mínimo, el ingreso total alcanza los $505.919,96 al sumar el aumento y el bono extraordinario de $70.000.

En octubre, el haber mínimo previsional quedó establecido en $435.919,96, mientras que el máximo alcanzó los $2.933.328,56. La actualización también comprende a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a las Pensiones No Contributivas (PNC).

Quiénes cobran el bono de $70.000

El bono extraordinario está destinado a jubilados y pensionados que perciben haberes dentro de los límites establecidos para este refuerzo.

Quienes cobran la jubilación mínima reciben el bono completo. En cambio, las personas cuyos ingresos previsionales superan ese monto perciben un refuerzo proporcional, hasta alcanzar un ingreso total de $505.919,96.

Jubilaciones de ANSES: calendario completo de cobro en octubre

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de octubre.

DNI terminados en 1: 9 de octubre.

DNI terminados en 2: 13 de octubre.

DNI terminados en 3: 14 de octubre.

DNI terminados en 4: 15 de octubre.

DNI terminados en 5: 16 de octubre.

DNI terminados en 6: 17 de octubre.

DNI terminados en 7: 20 de octubre.

DNI terminados en 8: 21 de octubre.

DNI terminados en 9: 22 de octubre.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: 26 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: 27 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: 28 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: 29 de octubre.

Cómo tramitar la jubilación en ANSES

Quienes necesiten iniciar el trámite jubilatorio deben verificar previamente sus aportes y reunir la documentación correspondiente. El procedimiento indicado es el siguiente:

Ingresar a Mi ANSES desde el sitio oficial del organismo con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Acceder a Trabajo > Consultar Historia Laboral para comprobar que los aportes estén correctamente registrados.

Si faltan períodos de aportes, presentar documentación que permita acreditarlos, como certificaciones de servicios, recibos de sueldo o constancias de afiliación a una obra social.

Completar, cuando corresponda, la declaración jurada mediante el formulario 6.18.

Una vez revisada la historia laboral y reunida la documentación, solicitar un turno en una oficina de ANSES.

Presentarse el día del turno con el DNI y los documentos que respalden los períodos trabajados que no figuren registrados.

Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro

Los jubilados y pensionados de Catamarca pueden consultar cuándo y dónde les corresponde cobrar a través de los canales oficiales de ANSES. Para hacerlo, deben seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de ANSES.

Completar el formulario con el número de beneficio o el CUIL.

Hacer clic en la opción "Consulta".

El sistema informa el lugar de pago y el período habilitado para cobrar la prestación, desde la fecha de inicio hasta el último día disponible.