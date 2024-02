Ante las altas temperaturas: ¿Cómo podés cuidar tus artefactos eléctricos?

Es importante saber que el calor y los aparatos electrónicos no tienen una buena relación ya que las altas temperaturas pueden llegar a afectarlos de diferentes maneras. Esto ocurre con todos los dispositivos, ya sea smartphones, tablets, computadoras, consolas de videojuegos, etcétera.

Es por ello que en las fichas técnicas de los dispositivos suele agregarse la temperatura óptima para que estos trabajen. Por ejemplo, los smartphones suelen estar dentro del rango de temperatura de 0 a 40° debido a que cuentan con baterías de litio, la cuales al estar en contacto con temperaturas extremas reducen su resistencia interna y longevidad.

Por su parte, las consolas de videojuegos como el Nintendo Switch y los dispositivos de Apple no deben sobrepasar una temperatura de 35°. En cuanto a los discos duros y pendrivers, estos resisten una temperatura máxima de 60°.

Cuando los dispositivos electrónicos sobrepasan estas temperaturas pueden llegar a presentar múltiples problemas como sobrecalentamiento e hinchazón de la batería, bajo rendimiento en el sistema, cambio en su comportamiento para cambiar la temperatura y en el peor de los casos, pueden llegar a explotar causando problemas en la salud de las personas.

Debido a lo anterior, es sumamente importante que en esta ola de calor se tomen precauciones para evitar que los dispositivos electrónicos sufran problemas que afecten su rendimiento.

Así puedes cuidar tus dispositivos electrónicos ante las altas temperaturas

De acuerdo con expertos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Carnegie Mellon, existen varias formas de cuidar los dispositivos electrónicos en temporada de altas temperaturas. Algunos de los consejos que ellos brindan son:

Limita la carga del dispositivo a un nivel más bajo

De acuerdo con los expertos, lo ideal es que el dispositivo se cargue entre 60 u 80% del total de la batería ya que una carga completa utiliza un mayor voltaje y esto puede provocar una fuga térmica que afecte gravemente al dispositivo.

Mantén el flujo de aire para que los dispositivos estén frescos

La temperatura del lugar en donde estamos suele afectar directamente al dispositivo, por lo que es muy importante que estos se mantengan cerca de algún aparato de ventilación para que su temperatura no aumente.

No coloques los dispositivos directamente en la luz solar

Un error que se comete constantemente es que cuando hace mucho calor también se expone al dispositivo a la luz solar lo cual puede afectarlo gravemente. Lo ideal es usarlo únicamente en áreas con sombra, así como limitar su uso lo más que se pueda.

No dejes tus dispositivos electrónicos en su automóvil

El automóvil será uno de los lugares más peligrosos para dejar tus dispositivos ya que si no se encuentra en un espacio con sombra, lo más seguro es que este guarde todo el calor del exterior, provocando que se caliente todo lo que está en el interior incluyendo los dispositivos electrónicos.

Planifica tu viaje en auto eléctrico

Los ingenieros de la Universidad Carnegie Mellon señalan que "Las baterías de los vehículos eléctricos proporcionarán un rango de manejo más corto en condiciones de calor extremo, así que planifique su viaje en consecuencia".

Desenchufa los cargadores cuando no están en uso

A los cargadores se les conoce como "vampiros de energía", debido a que incluso cuando no están en uso siguen absorbiendo pequeñas cantidades de electricidad y cuando las temperaturas son altas pueden llegar a sobrecargar la red eléctrica.

Reduce el brillo de la pantalla o trabaja en modo oscuro

Otro consejo es reducir el brillo de la pantalla para que no se consuma la batería y reducir el calor del dispositivo. Por otra parte, si no es cómodo para ti esta opción, entonces puedes trabajar en modo oscuro para reducir la iluminación de la pantalla y que el dispositivo no se caliente.

Ahora no olvides poner en práctica estos consejos para evitar que tus dispositivos electrónicos se dañen por la ola de calor.