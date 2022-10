Ante un auditorio colmado, El Pela Romero presentó Basta de Amores de Mierda

Ante un auditorio colmado de seguidores, “El Pela” Gonzalo Romero presentó el cuarto libro de la serie “Basta de amores de mierda”, en el marco de la 14º edición de la Feria Provincial del Libro que se realiza hasta el domingo en el Predio Ferial Catamarca.

En una entrevista que realizó Mariana Romero en conjunto con el público, el autor habló del recorrido de sus tres libros anteriores y anticipó un quinto con historias de sus lectores. “En la última página del cuarto libro hay una casilla de mail donde pueden contar lo peor que les haya pasado, porque el cierre de la saga de Basta de Amores de Mierda va a ser 50 historias de mierda de los lectores”.

Romero contó que la experiencia de comenzar a escribir comenzó por una necesidad personal de catarsis luego de vivir, una otra vez, relaciones tóxicas. Los textos los compartió en sus redes sociales y sin imaginarlo la respuesta fue avasalladora: de 5.000 seguidores, hoy su cuenta tiene casi 1.000.000.

“Yo no quise ser escritor, soy músico, me hubiera encantado no escribir estos libros, pero una ex me dejó 12 veces en 10 meses y ahí arrancó Basta de Amores de Mierda, fue ahí que comencé a escribir sobre eso”.

Durante la presentación, interpeló al público a que comparta sus nociones del amor y luego compartió su opinión. “Que preste atención, que pregunte cómo llegaste o que te acompañe, no es un detalle, debería ser normal. Naturalizar que un mensajito que diga buen día comience a ser un detalle y no lo normal, ahí es cuando comienza eso de que es un amor de mierda”.

“El amor no se rema, se merece. Y no hay que autoboicotearse, sino terminas sangrando sobre el que no te corta”. Además sostuvo: “No creo que solo las mujeres reincidan en relaciones de mierda, los hombres también pero no se muestran por no demostrar ser pollerudos o estar vulnerables. Cualquiera puede reincidir”.

El autor se refirió a su momento profesional, dijo que en 15 días hará una gira por España y anunció que a partir de marzo los libros se van a imprimir en Japón. Al finalizar la extensa charla, firmó ejemplares y se fotografió con sus seguidores.

Gonzalo Romero es padre, escritor, músico y licenciado en cosas, como le gusta definirse. El Pela Romero, para sus lectores y seguidores. Autor de la serie de libros “Basta de Amores de Mierda” con la que ya lleva vendidos más de 150.000 ejemplares entre Argentina, Uruguay, Chile, México y España.

La programación que resta el fin de semana: https://bit.ly/ProgramaFeriaLibro2022