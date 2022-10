Aprosca con la Marcha de las Antorchas, endurece el reclamo por mejoras salariales

La entidad gremial que sostiene la lucha por las mejoras salariales en la calle, cumplió esta noche con lo anunciado el jueves pasado al término de la última marcha, y salió otra vez pero con una nueva modalidad.

Mientras el conflicto está cercano a cumplir cinco meses y las instancias de diálogo no prosperan sino que se dilatan, Aprosca apuesta a reforzar las manifestaciones y esta noche concretó una marcha de antorchas, manifestación que sabía ser emblema de ATE Salud pero que ahora esta otra entidad, hace suya y con muy buena adhesión de profesionales y trabajadores de la salud.

Foto Gustavo Roldán - Diario La Unión

La medida que dio inicio alrededor de las 20 hs, comenzó con la concentración en el Paseo La Alameda. Desde allí los trabajadores bajaron por calle Esquiú hasta la Plaza 25 de Mayo.

Del otro lado, ATE Salud

José Traverso debió volver a aclarar sobre la reunión que se mantuvo la semana pasada en el marco de la instancia de conciliación obligatoria y sobre la propuesta realizada por el Gobierno provincial. Algunos sectores de salud habían acusado de "traición" la aceptación de la propuesta del Ejecutivo. En relación a esto el gremialista no solo lo descartó sino que aseguró, consultado por LA UNIÓN, que "no hay ninguna traición".

En este sentido explicó sobre la última propuesta llevada a cabo la semana pasada que "lo que el gobierno ofrece, tanto yo como todo el cuerpo de delegados lo rechazamos. Lo curioso es que las clases más bajas, el grupo C y D, dijeron 'algo por favor´. Ahí se decidió en Asambleas en el Ministerio de Salud; Asambleas en la Maternidad Provincial, y Asambleas con compañeros del Hospital "San Juan Bautista", los no profesionales y gente del interior, aceptar la última contra propuesta y se propusieron diez días corridos más para poder mejorar la propuesta salarial y los otros puntos".

"No hay ninguna traición de ningún tipo acá. Es aceptar, por diez días, y esperar la respuesta del Gobierno" remarcó y apuntó contra las acusaciones de los gremios.

"Si Aprosca cree, o Autoconvocados cree, que estoy traicionando, que sigan luchando. Nosotros no tenemos nada en contra de ellos. Son ellos los que están constantemente tirando piedra o pegando a ATE, cuando nosotros no los estamos traicionando. Si creen que es así, que sigan solos, que sigan luchando, me parece genial. Pero acá está simple, los audios y notas están presentadas. Todo es transparente." aseveró.

Por último, en cuanto a cómo continuará y si habrá reuniones con el Gobierno, Traverso aseguró que su propuesta fue que "por diez días se nos mejore todo" y señaló que si el Gobierno no acepta continuar negociando, volverán a las calles.