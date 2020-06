APROSCA: Si llegase la epidemia, sería peligrosísimo para el trabajador de la Salud

El anunciado bono sigue sin aparecer para el personal de Salud del país. A más de ochenta días de cuarentena y aunque en el último anuncio del presidente de la Nación sobre la extensión de aquella se aseguró que el bono se haría efectivo, el incentivo sigue sin aparecer. En relación a nuestra provincia, el representante de la Asociación de Profesionales de la Salud de Catamarca (APROSCA), Lic. Julio Sánchez, manifestó: “Lamentablemente, tras promesas, promesas y promesas y distintas reuniones, hasta la semana pasada con el Ministerio de Salud, siguen los compromisos, pero no llega el pequeño bono”.

El dirigente sanitario, luego, comentó, en diálogo con una emisora local, que hay pedidos formulados a Provincia y Nación, para activar este pago. Sobre el ámbito provincial y en referencia a si desde el Ejecutivo local se podría abonar esta suma, Sánchez comentó que existe presentada una solitud por un bono de $ 10 mil. “En Catamarca, en marzo, ya habíamos pedido al Gobierno nacional una colaboración, pero también está el pedido a Catamarca, en nombre de los trabajadores de la Salud pública porque somos trabajadores de la provincia. Pedimos un bono de $ 10 mil desde que empezó este Covid porque hay trabajadores que no pueden llegar a la posta o al hospital, porque no les alcanza lo que cobran”. En cuanto a respuesta, indicó que no recibieron ninguna a la fecha.

Insumos

En cuanto a los elementos de protección con los que trabajan los profesionales de la Salud, desde APROSCA denuncian carencia y mala calidad de estos, para enfrentar el Covid-19. “En Catamarca, no se consiguen elementos de calidad. Los trabajadores de la Salud, para hacer frente a esta pandemia, tienen que tener elementos de primera calidad y, lamentablemente, esto no está ocurriendo”. El titular de la Asociación de Profesionaldes de la Salud en Catamarca, en este sentido, fue categórico y sentenció: “Si llegase esta epidemia a Catamarca, sería peligrosísimo para el trabajador de la Salud, además de sus familiares y el resto de la población”. Recalcó que, en estos momentos, la compra de los insumos para que sean de calidad, “salen del bolsillo del trabajador”.