Aptra entrega los premios Martín Fierro Federal de la Temporada 2020

La Asociación de Periodistas de la Radio y la Televisión Argentinas (Aptra) entregará este sábado los premios Martín Fierro Federal correspondientes a la temporada 2020, en una ceremonia presencial en la provincia de Catamarca que podrá verse desde las 22 por el canal A24.



El encuentro, que tuvo que posponerse desde su fecha original prevista en la segunda quincena de enero debido a la escalada de casos de la variante Ómicron, contará con la conducción de Karina Mazzocco y Roberto Funes Ugarte y tendrá además una entrega de diplomas y alfombra roja desde las 20.



Además, la gala -que se realizará en el salón de eventos de la Uthgra- se emitirá por streaming a través de una plataforma para el público en general, y por el canal oficial de YouTube de los premios, desde donde podrán ver y participar en el acto de forma remota.



Candidaturas de televisión



- Interés general: "Conexión 12-17" (Canal 12 – posadas- Misiones), "Primera persona" (Canal 13 - San Luis), "Rumbo Norte" (TDA Canal 27.2 IruTv - Formosa, Formosa).



- Periodístico: "Tercer ojo" (Canal 9 – Resistencia, Chaco), "Chat político" (Señal U - Mendoza, Mendoza), "Mañanas compartidas" (Canal 8 – San Juan, San Juan), "Inocentes y culpables" (Canal 12 – Córdoba, Córdoba), "Sin vueltas" (Canal somos Salta - Salta, Salta).



- Noticiero: "Córdoba Noticias" (Canal C – Córdoba), "Noticiero 7 – Edición Centra"l (Canal 7- Las Heras, Mendoza), "Mediodía de noticias" (Canal 11 – Paraná, Entre Ríos), "Pensar San Juan" (Canal 8 – San Juan, San Juan).



- Documental: "Mujeres que inspiran" (Canal 3 – Puerto Rico, Misiones), "De Mendoza a Malvinas (Canal 7 – Las Heras, Mendoza), "Un mundo en sus voces" (Televisora regional Unimar - Marcos Juárez, Córdoba).



- Deportivo: "Vértice deportivo" (Canal 8 - San Juan, San Juan), "Contraseña fútbol" (Telefe Rosario - Rosario, Santa Fe), "Había una vez un club" (Canal 9, Resistencia, Chaco).



- Cultural deportivo: "Raíces argentinas" (Somos Mar del Plata – Mar del Plata), "Vinos y placeres" (Canal 7 de Mendoza - Mendoza), "Neociencia" (canal 12 de Posadas - Posadas, Misiones).



- Entretenimientos: "LC" (Canal 5 Telesol – San Juan), "Pailos Bar" (LV80 Canal 10 , Córdoba), "Los Vende Humo" (Televisión Regional – Rosario, Santa Fe).



- Infantil: "Chicos en el aire" (Carolina Cablecolor, San Luis), "La ventana mágica" (Lapacho Canal 11– Formosa, Formosa), "Proyecto Patagonia" (UTN TV – Río Gallegos, Santa Cruz), "Código verde" (Cable Norte Televisión - Leandro N. Alem, Misiones).



- Informativo: "Edición central noticiero 8" (Canal 8 de San Juan – San Juan), "Primera edición" (Canal 8 de San Juan, San Juan), "Hola Mendoza" (Canal 7 de Las Heras – Mendoza), "Informados" (Canal 2 Cablenorte Video – Ceres, Santa Fe).



- Agropecuario: "Gente de Campo" (Canal 10 – Junín, Buenos Aires), "Conexión agro" (Canal 7 Las Heras, Mendoza), "Horizonte rural" (BBT Canal 6– Salto, Buenos Aires), "Estancias y tradiciones" (Canal 13 San Luis Televisión, San Luis).



- Musical: "El lado clásico" (ElTres TV - Rosario, Santa Fe), "Clave de sol" (Tv Canal 9 – Resistencia , Chaco), "El fogón" (Canal 8 de San Juan, San Juan).



- De servicios: "Adultos Activos" (Canal 7 – Bahía Blanca, Buenos Aires), "Con otra mirada" (Celta TV, Tres Arroyos , Buenos Aires), "Tiempo para dar" (Cablenorte Televisión, Leando N. Alem, Misiones), "De sobremesa" (Canal 8 – San Juan).



- Temas médicos: "Mundo bebé" (Canal 7- San Salvador de Jujuy, Jujuy), "Televida con Salud" (Canal 3 Televisión Litoral - Rosario, Santa Fe), "Buena salud" (Canal 9 Litoral, Paraná, Entre Ríos).



- Culinario: "Chef sin fronteras nómade" (Canal 7 de Mendoza, Mendoza), "La cocina con Luis" (Televisión Pública Fueguina, Ushuaia, Tierra del Fuego), "Gastronomía del KM 0" (El impenetrable TV, Canal 9 de Resistencia, Chaco).



- Humorístico: "Humor al sillón" (LV85, TV Canal 12, Córdoba, Córdoba), "La Moral Deportiva" (Canal 4 express – Rosario, Santa Fe), "Lo doy todo" (Canal 7 de Las Heras, mendoza, Mendoza).



- Ficción: "Gigantes de acero" (Canal 98 de Venado Tuerto, Santa Fe), "No abras este mensaje" (TDA canal 27,2 Iru TV , Formosa).



- Labor animación conducción femenina: Carolina Sánchez ("Mujeres que inspiran" – Canal 3 Puerto Rico, Misiones), María Eugenia Maiolino ("Plan diseño", Somos Mar del Plata, Mar del Plata), Jimena Loayza ("Empoderadas" – Multivisión Federal canal 9 – Salta), Marisa Gil (Noticiero Canal 8 San Juan, San Juan), yanina Urcullu (Noticiero Canal 8 San Juan, San Juan).



- Labor animación conducción masculina: Mauricio Bazán (Noticiero Canal 8 San Juan, San Juan), Federico Storniolo ("Sin vueltas", Somos Salta, Salta), Ariel Ramírez ("Hagamos algo", Chaco TV, Resistencia, Chaco), Vatto Fuhrmann ("Arqua" – Canal 13 San Luis Televisión, San Luis), Sergio Suárez (Noticiero 7 edición Mediodía, Canal 7 Las Heras, Mendoza).



- Labor periodística: Carlos Hairabedian ("Inocentes y culpables") – (Canal 12 de Córdoba), Yanina Soria ("Dia 7"-Canal 10 de Córdoba), Rodolfo Gravina ("Desde la redacción" (Canal 7 – Las Heras, Mendoza), Gustavo Toledano ("Buenas noches, buenos dias") –(Canal 5-Telesol-San Juan).

Nominaciones a labor radial



- Interés general: "Celebra la Vida" (FM Centro 99.3 – Villa María Córdoba), "Supermañana" (Radio Nordeste - FM 104.7 y FM 95.7 – Resistencia, Chaco), "Hora Libre" (LV6 Radio Nihuil FM 98.9 – Las Heras, Mendoza), "Abrepuertas" (Radio Valle Viejo – San Fernando del Valle de catamarca), "Buenos Días Ciudad" (FM 103.9 – Salta, Salta) y "Radiomanías" (Radio Valle Viejo - San Fernando del Valle de Catamarca).



- Periodístico: "Rumbo directo" (LV6 Radio Nihuil-AM 680/FM 98.9-Las Heras-Mendoza), "Cualquiera" (Radio Sucesos-104.7/1350 AM-Cordoba), "Antes que sea tarde" (Radio Mitre-Mar del Plata), "Las mangas del chaleco" (LV7-Radio Tucuman-AM 930 y FM 102.7-San Miguel de Tucuman), "El Puente" (FM 96.5 Radio Mitre – Rosario, Santa Fe).



- Documental: "Fotos de radio-100 años de amor" (La diez trece Radio Chilecito-101.3-Chilecito-La Rioja), "Voces de Radio" (Radio Independencia-LV12-Tucuman-San Miguel de Tucumán), "Cronica de un año inesperado" (Radio Continental-Cordoba-Cordoba).



- Deportivo: "Argentina también juega" (Aurora Argentina-91.3-Mendoza), "Zapping Sport Radio" (Radio 2-Rosario-AM1230/FM90.1/LT2-Rosario-Santa Fe), "Super Deportivo" (LRG746-La Super Radio-FM96.3-General Roca-Rio Negro), "La Deportiva" (FM 89.9 Radio Estilo – San Fernando de Catamarca).



- Cultural educativo: "Diga 33" (Radio Pasión F.M- 102.9 Tandil), "Sin duda" (F.M La Cima-94.5-General Roca-Rio Negro), "E-Cultura" (Vorterix Bahia-99.1-Bahia Blanca, "Invasión de brolis" (Radio Brisas-Mar del Plata).



- Agropecuario: "Mendoza más sustentable" (LV10 Radio Cuyo-Mendoza), "Aires de Inta" (LU20 Radio Chubut-Chubut), "A mi gente" (FM 2001-Salto-Buenos Aires), "Somos el campo" (Radio Viamonte 88.1-Los Toldos-Buenos Aires), "Agrosintesis" (LRV 313-Radio Zona Cadena-Miramar-Buenos Aires).



- Música ciudadana o tango: "Club de noche" (LRV 313-Radio Zona Cadena-Miramar), "El festival de las estrellas" (LT8 AM 830/FM 90.3-Rosario-Santa Fe), "Cada 2 x 4" (LV4-Nacional San Rafael-San Rafael-Mendoza), "La hora de Astor" (Radio Brisas-Mar del Plata).



- Música clásica: "Ventana a la ópera" (FM98.7-Radio Universidad Nacional de Posadas-Posadas-Misiones), "Hágase la música" (Radio Brisas-Mar del Plata).



- Música folklórica: "La peña del impenetrable" (Cadena Los Angeles 99.3-Juan José Castelli-Chaco), "La canción quiere" (106.3-Radio 10-Rosario-Santa Fe), "Huella errante" (Radio Universidad de La Plata-La Plata), "Alta Dimensión en Folclore" (Radio Ancasti - Catamarca).



- Música pop moderna jazz: "Dr Smooth" (Radio UNR-Rosario-Santa Fe), "Rock show" (Radio Brisas – Mar del Plata, Buenos Aires), "La hora voladora" (Radio Universidad de Córdoba AM580-Córdoba), "La hora de la nostalgia" (LV4 Nacional San Rafael-San Rafael- Mendoza).



- De servicios: "Apaga la luz y verás" (FM Patagonia Andina-93.3-El Bolsón-Río Negro), "Economía aquí y ahora" (FM Inolvidable-105.5-Mar del Plata), "Ecos" (Radio Universidad Nacional de Mar del Plata).



- Temas médicos: "Aún es tiempo de crecer" (F.M de La Isla- 91.1-Choele Choel-Río Negro), "La salud al día" (LV10 Radio de Cuyo), "¿Y Ustedes Para Cuándo?" (Radio el signo FM 106.5 - Rosario, Santa Fe), "Diga 33" (Radio Pasión FM 102.9-Tandil- Buenos Aires).



- Humorístico: "Lo bueno, lo malo y lo feo" (Radio Mitre 100.3-Bahía Blanca), "El 22" (Lv 4 Radio Nacional - San Rafael, Mendoza), "Radio Nuestra que estás en el cielo" (FM 94.3 UTN – Córdoba), "Modo Risa" (LT23 AM 1550-Radio Regional-San Genaro-Santa Fe.



- Entretenimientos: "La rockola de Beethoven" (A.M 1020-San Juan-Capital), "Hiperconectados de radio" (LU20-AM 580-Radio Chubut.Trelew Chubut), "Desparramando cultura" (Radio Brisas-Mar del Plata).



- Infantil: "Cuentapalabra" (Radio Universidad Nacional de Salta-Salta Capital), "Chicos en el aire" (Radio Dimension San Luis-102.7-San Luis), "El rincón de los chicos (LV4 Radio Nacional San Rafael-San Rafael-Mendoza).



- Informativo: "Catamarca a Diario" (FM 98.5 - Radio Ancasti – Catamarca), "Mitre Informa Primero" (Radio Mitre – Mar del Plata, Buenos Aires), "El diario del día" (AM580 - Radio Universidad – Córdoba), "La mañana de CNN" (CNN FM 94.7 - Salta), "La Parada" (Tiempo FM 97.5 – Río Gallegos, Santa Cruz).



- Labor animación conducción femenina: Carolina Coscarelli ("Ni más ni menos" - Radio La red FM 98.3 – Rosario, Santa Fe), Carla Chiarandini ("El Cordillerano Entrena" - El Cordillerano Radio – FM 93.7 – Bariloche, Río Negro), Silvana Pérez Barceló ("Más que Radio" – LV4 Radio Nacional – Mendoza), Clara Cechín ("Siestamos" – FM Brava 94.9 – Las Heras, Mendoza).



- Labor animación conducción masculina: Germán Delamónica ("Informe 1150" - AM 1150 Radio Brigadier Estanislao López – Santa Fe), Jorge Darío Campo ("El Diario del Día" – AM 580 Radio Universidad– Córdoba), Mario Laplaca ("Catamarca a Diario" – FM 98.5 Radio Ancasti – Catamarca), Daniel Alassia ("Alassia es Noticia" – Radio Continental – Córdoba), Jorge Claramonte (El tren Nocturno – FM 104.1 – Radio Valle Viejo - Catamarca).



- Labor periodística: Andrés Gabrielli ("La Conversación" – LV6 Radio Nihuil AM 680 y FM 98.9 – Las Heras, Mendoza), Pate Palero ("Mujeres que mueven al mundo" – FM 102.3 Radio Universidad – Córdoba), Sergio Guzmán ("Eureka Radio" – FM 102.7 Radio Nacional – Formosa), Eduardo Giuria ("Desnaturalizados" – FM Radio Municipal Sayhueque – Centenario, Neuquén).