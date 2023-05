Apurados por la crisis, taxistas y remiseros solicitan ayuda al Gobierno

La crisis económica golpea a todos los sectores y todos los que no tienen una asistencia gubernamental, están pidiendo de esta para poder llegar a fin de mes. Entre esos trabajadores independientes están los taxistas y remiseros, quienes declaran atravezar una grave situación, no solo por los altos costos fijos sino también por la baja del consumo. "Es grave la situación, muchos dueños de vehículos están parando porque no les cierran los números", explicó Carlos Seco de la Asociación de Taxis y Remises.

La agrupación, en vista de esta realidad, ha enviado nota al Ejecutivo provincial pidiendo una ayuda económica. “No hemos pedido una cifra en específico pero sí una ayuda, debido a la crisis imperante, que no es desconocida por nadie. Esto teniendo en cuenta que nosotros pertenecemos a la economía del día a día, lo que se traduce en que el que no tabaja no come”, describió Seco en diálogo con La Unión.

“Los choferes no están logrando siquiera cumplir con la canasta básica y por eso no podemos dejar de mencionar que hay gente que la está pasando muy mal”, sentenció Seco.

Luego describió que el trabajador del volante es el más vulnerable, dado que no cuenta con obra social y ni aporte jubilatorios y cualquier otra cobertura, por lo que “todo se hace mucho más cuesta arriba”.