Ate Salud formalizó el pedido de aumento del 80% para el sector

A pesar del pase a contrato a planta permanente en el sector salud, los reclamos por la situación de los precarizados, no solo se mantiene, sino que se amplía a otros sectores. En este marco y en vista que aún persiste el pedido por la situación de otros trabajadores que no ingresaron en la nómina de los casi 400 nombrados hace un par de semanas, desde ATE Salud sostienen que no se respetó a quienes cumplían con los requisitos. “Metieron a gente por la ventana”, sentenció José Traverso.

“Si se revisa la lista hay muchos acomodos y favores políticos, pero esto se tene que terminar. Los trabajadores dicen basta, sobre todo porque sigue habiendo precarizados en el sector salud. El caso más notorio es el de los tres enfermeros del Centro Modular n° 6 “Paso de San Francisco”, a quienes echaron justo cuando estaban en condición de pasar a contrato de planta permanente. Y esa reincorporación la vamos a sostener”, detalló el referente de ATE Salud. De hecho, el pedido por María Mamaní, Luis Ramón Gómez y Víctor Valle, fue presentado a Salud el pasado martes y aún no obtuvo respuesta.

Según el gremialista todo es parte de un “manoseo de los gremios oficialistas", dijo sin mencionar a ATSA, para luego indicar que se está terminando de confeccionar una lista de rezagados, entre los que figuran contadores, enfermeros y personal de mucha responsabilidad, que teniendo todas las condiciones, no fueron incluidos. “Hay gente de Capital y del interior mismo que van a estar en esa lista y pronto, tras definirla, la vamos a presentar”, apuntó.

Salarios

Dentro del mismo tema pero desde lo salarial, Traverso adelantó a La Unión, la presentación en el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo del petitorio del sector salud para el segundo semestre. En el mismo, lo saliente es el pedido de aumento de un 80%, para luego insistir con la situación de los precarizados, la Ley de Frontera y la reincorporación del Dr. Celin Quintar y los tres enfermeros. Al fundamentar en el porcentaje solicitado, dijo: "lo que creemos desde ATE Salud, que un trabajador que apenas ingresa tiene que cubrir el índice de la canasta familiar. En el mes de abril, este valor estaba en $203 mil y es eso lo que creemos que todos deberían cobrar de base.

Marcha de las Antorchas

En vista del paro de transporte, la Marcha de las Antorchas se postergó excepcionalmente para este miércoles. De manera que la cuarta manifestación tendrá lugar recién mañana, respetando el horario y el lugar, es decir, la Plaza 25 de Mayo y las 20 hs.