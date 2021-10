Ate Salud seguirá con los quite de colaboración : "Hay políticos que quieren sacar redito de esta lucha"

La realidad gremial sanitaria en la provincia atraviesa uno de sus momentos más altos. Por un lado está reclamo de los trabajadores del Monovalente "Carlos G. Mabrán" y además el que viene sosteniendo ATE Salud con el pedido que desde el Ministerio de Salud se de lugar al petitorio que presentaron hace casi dos meses. En función esto último, el gremio en la jornada de hoy salió a ratificó el quite de colaboración que llevará a cabo en la jornada de miércoles y que se extenderá durante el jueves.

Los sanitaristas solicitan la recomposición salarial y un reconocimiento: “Son necesarias reivindicaciones, hay cosas de Salud que hay que discutirlas como tiene que ser”, indicó en conferencia de prensa Ricardo Arévalo, secretario general de ATE.

“A la fecha no hemos tenido un llamado sincero para sentarse con los protagonistas de este reclamo. A nivel nacional, provincial y municipal son los que le han puesto el hombro a esta pandemia, se los catalogó como 'héroes', pero a la hora de tener en cuenta esto, nada. Pedimos una recomposición salarial y no nos están escuchando. Solo salen y dan dos o tres palabra por los medios, pero se olvidan, no llaman”, deslizó el gremialista sumándose de esta manera a lo que viene manifestando José "Tato" Traverso.

Políticos y campaña

“Hay políticos que quieren sacar redito de esta lucha de los trabajadores y no lo vamos a permitir. No tenemos nada con ningún partido político, es una lucha neta de los trabajadores y así va a terminar. Son ellos los que hoy están diciendo basta a la falta de consideración del Gobierno. Que se hagan eco y convoquen a los delegados para participar de una discusión para ponerle fin a esta problemática de salud”, sentenció Arévalo.