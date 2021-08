ATECA alerta sobre una diferencia en la liquidación de los haberes de Julio

La Mesa Ejecutiva de Ateca informa a sus afiliados y a la docencia en general que ante los informes recibidos sobre una mala liquidación en los haberes del mes de Julio, los cuales están próximos a ser recibidos, el gremio ya gestionó ante los organismos pertinentes el debido reclamo.

"Se nos informó que dichos errores obedecen a problemas de sistema y que van a hacer las correcciones necesarias para que cada docente perciba los haberes que le correspondan", indicaron mediante comunicado.

Según lo informado a Diario La Unión desde el gremio, el error sustancial se dio porque en la liquidación, mayormente de los docentes terciarios, no estaban cargada todas las horas. El apuro, y al haber advertido esto, se generó porque la docencia tiene previsto cobrar pasado mañana y esto tiene que solucionarse a contra reloj.

En este sentido, Jorge Molas, secretario adjunto de Ateca explicó "los docentes ingresaron para consultar y advirtieron que no tenían para cobrar la totalidad de la carga horaria. En el caso de tener 36 horas, por ejemplo, sólo tenía 20 y las que no estaban al no estar en el recibo, no iban a ser pagadas".

A esto se suma otra preocupación, por cuanto se ha advertido que existe una diferencia de $7.000 por debajo de lo que se cobró el mes pasado. En cuanto a esto el gremialista refirió que esto podría estar siendo también subsanado desde Hacienda. "Creemos que están corrigiendo este tema pero hasta ahora hay preocupación por saber si el error se corrige finalmente".