Aumento de la canasta escolar: supera el 100% y una compra promedio ronda los $70 mil

A un mes del inicio de un nuevo ciclo lectivo 2023, la fiebre de las compras escolares se disparan junto con los precios y la inflación. Nada nuevo, si se lo compara con años anteriores pero, eso no quita que los aumentos no resulten en muchos casos, difíciles de aceptar. La realidad marca que otra vez la tarjeta de crédito será el medio de pago más utilizado y aquí, con los valores que La Unión chequeó en los comercios locales, no hay bono que sirva y mucho menos que alcance.

Uno de los primeros datos de referencia, según la consultora Focus Market es que el equipo básico de un guardapolvo, una mochila y el listado de los 21 útiles elementales suman un promedio de $17.692 en Catamarca, que comparado con el año pasado es un incremento significativo, porque lo mismo costaba alrededor de los $7.470, lo que representa un incremento de 135%. Estos valores se dispara más cuando se trata de uniformes y aún con el tema del calzado.

En función de esto es que especialistas indican que dentro de todo lo que conforma una canasta escolar, lo menos caro comparativamente hablando, son los útiles. Del relevamiento realizado, los distintos comercios indican que el incremento de un año al otro es del 100%. Y es por eso que las compras cada vez se adelantan más. Muchos confirman que comenzaron hace una semana, y otros adelantan que en los próximos días va a haber un aumento, por lo que adelantarse va a resultar una ganancias para unos cuantos.

El dato es confirmado por Pablo, de una librería céntrica, quien para ir poniéndonos en clima, señaló que el valor de la canasta de útiles básicos o lista para el Jardín de Infantes ronda entre 24 y 26 mil pesos. Añadió que las ventas comienzan a ser constantes, básicamente porque en el caso del Nivel Inicial, ya cuentan con el listado desde Diciembre. "Están viniendo mucho porque saber que en febrero va a haber aumentos, así que se quieren adelantar a eso", acotó a la vez que confirmó que en su rubro el aumento en los últimos 24 meses fue del 100%, Respecto a los precios de la "listita de Jardín", que si bien el valor es de $26 mil en promedio "esta puede tener aumentos en el caso que se especifiquen marcas en algunos productos ".

Para pelearle a los aumentos, las que se posicionan como vedette son las segundas marcas, que son las que eligen los padres, para de esta manera poder economizar en la suma final, sobre todo cuando las compras se deben multiplicar por más de un hijo.

Ya sabiendo el valor del gasto inicial, sin contar guardapolvo o uniforme y calzado para el Jardín de Infantes, toca ver lo que sucede con los precios para útiles del Nivel Primario. Aquí para plantear el panorama, nada mejor que la opinión de una madre. Carolina, que se estrena con su hija en Primer grado solo hizo la consulta y quedó impactada y preocupada. "Tengo que comprar todo de cero, desde guardapolvo a zapatos, pasando por los útiles y no tengo tarjeta de crédito. Estuve preguntando y todo sería alrededor de $70 mil, lo que me parece una locura y sobre todo, con la situación en la que estamos. Y yo tengo una sola hija, no me imagino cómo hacen los que tienen más", sentenció con angustia.

Los uniformes

Un tema aparte es el de los uniformes. Mientras algunos apuestan al reciclado o compra de usados, que se viralizan por las redes, otros tanto no tienen más opción que comprar todo nuevo. Y ante eso, lo primero que se debe decir es que en este rubro el aumento ronda el 30%.

Así lo confirmó Omar Depetris, gerente del local de venta de uniformes de calle Salta., quien adelantó que las ventas se están dando en gran cantidad y que según el colegio, el gasto ronda los $56 mil, siempre hablando de los combos, que significa los conjuntos de prendas. "Hay combos de 9 prendas, que son las que suman los cincuenta y seis mil pesos, que comprenden las prendas de clases y las de gimnasia. Después, si la compra es por prenda individual, una chomba cuesta $5.400 y un pantalón $7.500", apuntó para remarcar que la mayoría utiliza como medio de pago la tarjeta de crédito.

Fotos: Cinthia Sánchez - La Unión