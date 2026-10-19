Avisamos: se viene un lunes ventoso en Catamarca

Catamarca tendrá un lunes mayormente nublado, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Las condiciones de nubosidad se mantendrán durante todo el día, mientras que las temperaturas presentarán variaciones, con una máxima prevista de 22 grados.

El viento será otro de los factores destacados. Con dirección predominante del Noreste (NE) durante toda la jornada, serán las ráfagas las que podrían alcanzar su mayor intensidad durante la tarde, cuando llegarían a velocidades de entre 51 y 59 kilómetros por hora en la zona centro y Este de la provincia. En la Puna habrá registros de hasta 87 km/h.

Así comienza el lunes

El cielo se presentará mayormente nublado desde las primeras horas del lunes y continuará con características similares durante el resto del día.

Por la mañana, la temperatura se ubicará en los 11 grados y el viento aumentará su intensidad, con velocidades previstas de entre 23 y 31 km/h. En este período, también se esperan ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Tarde y noche muy ventosa

Durante la tarde se registrará la temperatura más elevada de la jornada, con una máxima de 22 grados. Sin embargo, el cielo continuará mayormente nublado y el viento mantendrá la dirección y la intensidad de la hora anterior.

El dato más destacado de esta franja horaria será la intensidad de las ráfagas, que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h. Así se combinarán condiciones de temperaturas templadas con la presencia del Innombrable, en una tarde que tendrá la mayor intensidad del lunes.

Hacia la noche, la temperatura descenderá a 19 grados y se mantendrá la nubosidad. El viento seguirá soplando desde el Noreste. Para este período las ráfagas seguirán presentes, descendiendo en intensidad porque el SMN marca un registro de hasta 50 km/h.

De esta manera, el cierre de la jornada conservará las condiciones de cielo mayormente nublado y viento sostenido, aunque con ráfagas inferiores a las previstas para la tarde.