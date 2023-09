Bajos aranceles: "El sistema es muy perverso para nosotros", sostuvo Correa

Los distintos colegios profesionales médicos de la provincia y el país se vienen manifestando por el impacto que la devaluación, la falta de insumos y el efecto que la economía está provocando en la prestación de los servicios médicos. A esto se suma el golpe que la inflación está dando y contra la que todos pierden pero que en el caso de los profesionales médicos tiene impacto, por las derivaciones que en los pacientes puede tener.

Esto por cuanto, como sucede en Córdoba, ya las clínicas y sanatorios de esa provincia anunciaron que cobrarán coseguros de hasta $ 3.000, para de esta manera cubrirse por lo que dicen que no logran recuperar del pago de honorarios que reciben desde las obras sociales.

En Catamarca, el Círculo Médico apura respuestas sobre esto y ya se reunió con la titular de OSEP para pedir que se incrementen los montos del valor que cobran por orden médica. Según Gabriel Correa adelantó que el resultado de este encuentro no fue el esperado, evaluando como positivo que solo se obtuvo la promesa de acortar la cadena de pago a un mes. "El sistema es muy perverso para nosotros", sostuvo el profesional en diálogo con Radio Valle Viejo, para de esta manera graficar que siguen perdiendo económicamente y desde el organismo provincial lo obtenido no es lo óptimo.

Correa recalcó que la mayor preocupación son los honorarios "que están muy bajos", considerando que para poder equiparar los costos deberían obtener un incremento del 40%. La cifra es casi imposible, según lo indicó el mismo presidente del Círculo Médico, porque lo dicho por la obra social desalentó esta posibilidad. "Nosotros estamos atados a lo que reciba un empleado público, eso hace que nuestros aumentos estén terciarizados. Hoy un profesional recibe en concepto de la consulta médica $3.200 y nosotros estamos preocupados porque este valor ha quedado muy por debajo de todo, sobre todo teniendo en cuenta los valores inflacionarios".

La aspiración de la entidad es que a los médicos esto costo de la orden médica llegue a los $6.000. "Hemos quedado, en vista de la inflación, en un 35% por debajo en cuanto al aumento de la orden. Por eso, nos va a costar mucho seguir manteniendo estos precios de la orden de consulta, sin mencionar la de las otras prestaciones y por supuesto, lo que hace a insumos", sentenció Correa.

En vista de esto, el médico apuntó que el pedido a OSEP no consiste en un aumento sino a no perder contra la inflación, lo que se traduce en una recomposición en vista de los valores inflacionarios de este año. El inconveniente en este punto es que según esta visión el valor lógico sería de un 40% más sobre el precio de la orden médica de consulta pero la obra social advierte que la disponibilidad es solo la de ofrecer una suba similar a la que se dio a la Administración Pública. Es decir un 10%, teniendo en cuenta lo acordado este miércoles a última hora.

En función de esto, la sentencia de Correa fue que esto es "totalmetne insuficiente para nosotros". Ante esto, y en vista que desde OSEP no puede haber otra respuesta, el titular del Círculo Médico adelantó que se planteará una reunión con el Gobernador Jalil, porque como están dadas las cosas hay que intentar otras gestiones, sobre todo porque en teoría, en Catamarca no se puede aplicar lo hecho en Córdoba respecto al cobro de un coseguro o plus médico.