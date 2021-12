Barbijos y burbuja social, las únicas protecciones que se observarán en las Fiestas de la Virgen

Uno de los temas más preocupantes de estas festividades es el sanitario y es por ello que como tal lo indicó la Dra. Carrizo, durante la conferencia de prensa brindada en Auditorio del Museo de la Virgen, a los peregrinos que ingresen sólo se les solicitará el uso del barbijo, y esta será la única medida de cuidado que se observará, dado que será imposible de cumplir lo del distanciamiento social.

Ya se dijo que al no tener implementado lo del carnet sanitario, lo ingresantes no deben referir si tienen o no el esquema de vacunación, por lo tanto los protocolos sanitarios van a ser intensos. Para quienes lleguen sin barbijo, además de aconsejarles su uso, se les hará entrega de los mismos. Además se instalarán nodo de testeos por antígenos para que aquellas personas que acusen síntomas, sean chequeadas y se pueda proceder al aislamiento de esta y toda la burbuja con la que ingresó a la provincia. Por lo tanto, el barbijo y su correcto uso será la única protección que deberán observar tanto los peregrinos que lleguen de fuera de la provincia, como aquellos que acudan desde el interior de Catamarca.

La directora provincial de Salud y Medio Ambiente aseveró que estas festividades a diferencia de otras previas a la pandemia, "van a ser multitudinarias porque estamos esperando mucha afluencia de peregrinos". Y por ello que se solicitará a los visitantes que mantengan el cuidado y respeten la burbuja social con la que ingresan y por tanto, "se deberá evitar el intercambio, sobre todo si son de provincias diferentes, todo esto por la prioridad de mantener la burbuja social".

Obviamente, que sigue vigente el no compartir elementos tales como vasos y mates y aún menos toallas y sombreros, que ante el calor, los devotos suelen usar y con frecuencia.