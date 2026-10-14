Biblioteca "Julio Herrera": continúa el ciclo de cine y psicoanálisis "El futuro llegó"

El ciclo de cine y psicoanálisis "El futuro llegó" tendrá una nueva presentación este viernes 16 de octubre, a las 19 horas, en la Biblioteca Provincial Julio Herrera, ubicada en San Martín 459. La propuesta continuará con una actividad que combinará la proyección cinematográfica y el intercambio de ideas, con el objetivo de generar un espacio de reflexión sobre temas de actualidad desde la perspectiva del psicoanálisis.

En esta oportunidad, la película elegida será "Her", del director Spike Jonze, una producción que presenta una historia atravesada por la soledad y el desarrollo de un vínculo amoroso entre un ser humano y un sistema operativo. La función estará acompañada por un conversatorio en el que participarán Tomás Dalprá, licenciado en Filosofía, y Karina Castro, analista practicante de la Escuela de Orientación Lacaniana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis.

La actividad contará con la coordinación de Florencia Quiroga, psicóloga e integrante del Instituto Oscar Masotta 3 (IOM3), delegación Catamarca. Su participación estará vinculada con la articulación de la propuesta y el desarrollo del espacio de conversación posterior a la película.

De esta manera, el ciclo volverá a reunir al público en torno a una experiencia cultural que no se limita a la exhibición de una obra cinematográfica, sino que busca abrir interrogantes y promover el análisis de situaciones que atraviesan la vida contemporánea.

"Her", una historia sobre la soledad y la tecnología

La película "Her", de Spike Jonze, transcurre en Los Ángeles y tiene como protagonista a un escritor cuya vida está marcada por la soledad. En ese contexto, desarrolla un vínculo amoroso con el sistema operativo de su computadora, una entidad intuitiva y sensible llamada Samantha.

La trama presenta una relación que se construye entre una persona y un sistema operativo, situando en el centro de la historia los vínculos afectivos y la interacción con la tecnología. A partir de esa premisa, la película ofrece un punto de partida para abordar preguntas relacionadas con las formas de vincularse y las experiencias personales en un escenario atravesado por los avances tecnológicos.

La elección de "Her" para esta segunda presentación se inscribe en el propósito general del ciclo: utilizar el cine como una herramienta para acercarse a cuestiones de actualidad y generar conversaciones que permitan examinar sus diferentes dimensiones.

La proyección estará seguida por el conversatorio con Dalprá y Castro, quienes participarán del espacio de intercambio previsto para la jornada. La presencia de un licenciado en Filosofía y de una analista practicante vinculada con instituciones de formación psicoanalítica permitirá desarrollar la actividad desde los campos disciplinares que forman parte de la propuesta.

El encuentro propone, así, que la experiencia de ver una película se prolongue en una instancia de diálogo. La obra cinematográfica funcionará como punto de partida para formular preguntas y compartir perspectivas, en consonancia con la intención de vincular el lenguaje artístico con el pensamiento psicoanalítico.

Una propuesta iniciada en la Feria del Libro

La función del viernes 16 de octubre será la segunda presentación del ciclo "El futuro llegó", que tuvo su primera actividad el pasado 9 de octubre, en el marco de la 18.ª Feria Provincial del Libro. Aquella primera función se realizó en el Espacio Bicentenario del Predio Ferial y marcó el comienzo de una iniciativa que busca consolidar un ámbito de encuentro entre el cine, la reflexión y el psicoanálisis.

Con el traslado de la segunda presentación a la Biblioteca Provincial Julio Herrera, el ciclo continuará su programación en un espacio dedicado a la cultura y el acceso al conocimiento. La actividad mantendrá la modalidad de proyección cinematográfica seguida de un conversatorio, una estructura que permite combinar el acercamiento a una obra artística con el análisis y el intercambio de ideas.

La continuidad de los encuentros responde a una propuesta que procura generar preguntas en lugar de limitarse a la exposición de contenidos. En ese sentido, cada película constituye una oportunidad para abordar situaciones contemporáneas y explorar los interrogantes que surgen de las historias, los personajes y los conflictos que presentan.

Una tercera proyección prevista para el 23 de octubre

El programa contempla una tercera función para el viernes 23 de octubre, también a las 19 horas, en la Biblioteca Provincial Julio Herrera, ubicada en San Martín 459.

En esa ocasión, se proyectará la película "El futuro llegó", seguida de un conversatorio a cargo de Laura Liendo y Marisol Fullana. La coordinación estará en manos de Judith Quiroga Roger.

Esta nueva fecha permitirá dar continuidad a la programación prevista para octubre, con otra instancia de exhibición cinematográfica y conversación. Al igual que en las presentaciones anteriores, la propuesta buscará sostener el espacio de intercambio entre el cine y el psicoanálisis, con la participación de personas vinculadas con el abordaje de estas temáticas.

El cronograma establece, de este modo, tres momentos para el desarrollo del ciclo: la primera función del 9 de octubre, realizada durante la 18.ª Feria Provincial del Libro; la segunda, prevista para este viernes 16 de octubre con la proyección de "Her"; y la tercera, programada para el viernes 23 de octubre con la película "El futuro llegó".

El IOM3 y la búsqueda de un espacio de intercambio

La iniciativa surgió de la Comisión de Biblioteca de la Delegación Catamarca del Instituto Oscar Masotta 3 (IOM3), una institución dedicada a la enseñanza y formación en psicoanálisis de orientación lacaniana en distintos puntos del país.

Desde esa procedencia institucional, el ciclo propone vincular el cine con una perspectiva de análisis que permita examinar cuestiones de actualidad y habilitar nuevas preguntas a partir de las historias que llegan a la pantalla.

El propósito central consiste en generar un espacio de intercambio que permita abordar temas contemporáneos a través del cine y abrir interrogantes desde el psicoanálisis. Para ello, las proyecciones se complementan con conversatorios en los que participan especialistas y profesionales vinculados con las disciplinas que dan forma a la propuesta.

La programación de octubre combina, así, la exhibición de películas con instancias de diálogo y reflexión. La segunda función, dedicada a "Her", pondrá en escena una historia sobre la soledad y el vínculo amoroso con una entidad tecnológica, mientras que la tercera presentación dará continuidad al recorrido previsto por los organizadores.

Con las actividades programadas para los viernes 16 y 23 de octubre, la Biblioteca Provincial Julio Herrera será nuevamente sede de este encuentro entre cultura y pensamiento. El ciclo "El futuro llegó" continuará invitando al público a mirar el cine más allá de la pantalla, como una vía para explorar preguntas sobre el presente y generar intercambios desde el psicoanálisis.