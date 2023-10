Crisis en la salud Bioquímicos alertan: si no hay acuerdo con las obras sociales, se viene el copago La entidad médica mantendrá esta semana una reunión con OSEP para solicitar el adelanto de pagos y la reducción en los plazos de cancelación de lo facturado. Esto mismo se planteará a las prepagas. De no haber respuesta, adelantó Enrique Ocampo, vicepresidente del Colegio de Bioquímicos, lo que se viene es el "plus".