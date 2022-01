Bomberos Voluntarios de Fiambalá y Santa María asistieron a pacientes positivos en estado de pobreza y abandono

La pandemia no hizo más que sacar a la luz esas historias que no miramos y que se quedan escondidas como sus protagonistas, en la lejanía de sus pueblos. Este fin de semana pasado gracias a la acción conjunta de Bomberos Voluntarios de Fiambalá y profesionales de la salud del Hospital “Luis Agote”, se llegó hasta el puesto ubicado en el Ampato, en el cardinal Oeste de la localidad de Palo Blanco. Gracias a esta acción se conoció la dura realidad de un vecino que estaba solo en medio de la montaña y padeciendo Covid, pero este no era el único caso.

Ahora se conocieron otras dos historias que vienen a desnudar la pobreza extrema y el abandono que atraviesan muchos de nuestros comprovincianos en el verdadero interior profundo de nuestra provincia. Tal es el caso, también en Fiambalá . de una familia conformada por una madre y sus hijos, todos menores de edad.

El operativo de asistencia tuvo la coordinación de la Secretaría de gobierno de la Municipalidad de Fiambalá, quienes tras la solicitud del personal de salud subieron hasta el paraje Las Juntas, para asistir y buscar a una mujer y sus 3 hijos, dos niñas y un varoncito quienes estaban positivos de Covid 19.

La madre estaba postrada en delicado estado de salud

A pesar del mal estado del camino y la crecida de los ríos, la comitiva pudo llegar exitosamente para allí aplicar las primeras asistencias, generando luego el traslado al hospital de la localidad de Palo blanco.

La madre de los niños se encontraba en un delicado estado de salud, por lo que automáticamente se coordinó entre el personal sanitario y los Bomberos Voluntarios de Fiambalá el operativo de asistencia. El mismo, que contó con todos los protocolos sanitarios, incluyó no solo revisar a los moradores de la precaria vivienda, sino también proveerlos de módulos alimentarios, agua mineral y medicación, que fueron el aporte de la comuna.

En Santa María

El otro dramático cuadro, se vivió en la serranía de El Cajón, en el departamento Santa María . Allí, nuevamente fueron los Bomberos Voluntarios quienes activaron la asistencia a un ciudadano de 50 años, que según lo relatado por los mismos efectivos este se encontraba solo en su humilde vivienda y no había sido visto en los últimos días por sus familiares.

Gerónimo, con extrema delegadez y abandonado

Gerónimo Torres, vive en extrema pobreza y estaba atravesando el Covid, por lo que quedó aún más aislado, tanto de su familia como de la comunidad.

Bomberos Voluntarios junto a un efectivos policiales santamarianos comandados por el Comisario Lagoria, fueron quienes llegaron hasta el puesto donde se había quedado para llevarle mercadería y allí constataron las pésimas condiciones en las que vive.

Gerónimo, de una extrema delgadez estaba durmiendo en colchones tirados en el piso. Su cocina no tiene techo para cubrirse de lluvias o vientos y no tiene otro espacio donde resguardarse.

Al lugar se accedió en vehículos 4x4 y desde un determinado punto, los bomberos y policiales hicieron más de una hora de caminata. Próximamente los Bomberos Voluntarios de Santa María van a realizar una campaña solidaria para poder darle un poco de mejor calidad de vida a Gerónimo.