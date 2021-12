Bono en Capital: Saadi lo confirmó para beneficiarios del Catamarca Ciudad Trabaja

El intendente capitalino, Gustavo Saadi, confirmó hoy el pago de un bono extraordinario de 5.000 pesos para los beneficiarios del programa Catamarca Ciudad Trabaja, que se efectivizará mañana (miércoles 22) y también se hará extensivo a los contratados de menores ingresos.

El jefe comunal indicó que realizar este pago extraordinario representa “un gran esfuerzo” para el municipio, pero lo resolvió por un principio de equidad, ya que los trabajadores municipales contemplados para el bono no perciben aguinaldo. “Ese grupo de trabajadores no cobra el sueldo anual complementario y me parece justo que perciban este ingreso”, comentó Gustavo, quien por otra parte sostuvo que “está garantizado el pago del aguinaldo para los trabajadores de planta permanente”.

Saadi destacó que en el ámbito capitalino se completa así un buen año para los trabajadores en materia salarial, al recordar que “hace muy poco hemos cerrado el acuerdo que ubica el incremento de salarios en Capital por encima de los índices inflacionarios”.

En tal sentido consideró que el personal de planta resultó beneficiado con el criterio de asegurar el aumento de sueldos, y remarcó que “se privilegió el incremento salarial, porque el bono se paga una sola vez y el incremento se cobra todos los meses”.