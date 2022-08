Burgos apuntó a los pediatras y adelantó que presentó una propuesta "salarial integral"

En el conflicto salarial que mantienen desde hace semanas varios sectores de la salud pública, uno de los gremios que los nuclea, se había mantenido al margen en cuanto a las convocatorias y los reclamos, esto mientras otros sindicatos se hacían eco del pedido de los trabajadores. Mientras en la jornada de hoy se lleva a cabo una nueva instancia de diálogo con otros gremios, en pos de arribar a acuerdos sobre incrementos en los salarios, la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) salió al cruce y marcó la cancha indicando que ya presentó una "propuesta salarial integral" a los ministerios de Salud y Trabajo.

Así lo informó Leonardo Burgos, quien señaló que esto fue hace cuarenta días y que está a la espera de una respuesta oficial. El gremialista, en conferencia de prensa reconoció que durante las protestas el gremio que encabeza "no intervino" pero marcó la duda sobre las entidades que sí lo hicieron, marcando que ATSA sí tiene representación gremial y personería jurídica. Luego de marcar que este sindicato es el de mayor afiliación en el sector de la sanidad pública y privada de la provincia, no dudó en apuntar sin mencionar a Aprosca y ATE Salud, expresando "esto es para marcar quién es quién a nivel representatividad en el conflicto".

Sobre los pediatras

Tras indicar que la propuesta que elevaron a las autoridades provinciales es en beneficio de todos los trabajadores del sector, se ocupó Burgos de comentar sobre lo acordado por los pediatras del Hospital de Niños. En este sentido, el secretario general planteó "si bien el Gobernador los recibió, esto ha generado un desborde y no ha dado las respuestas integral al sector, ni siquiera a todos los médicos. Fue solo para 72 pediatras, luego una mejora en las guardias y para 632 médicos del sector, dejando a más de 5 mil trabajadores y profesionales de la salud por fuera. Y no es así. No es un médico o un pediatra o un especialista sino que es la salud integralmente".

Burgos luego dijo que no obstante a la representación gremial, mientras existan negociaciones tendientes a arribar acuerdos, no debe haber sanciones de parte de la patronal. Y remarcó que es por esto que ATSA "no se encuentra con medidas de fuerza sin desconocer la legitimidad de los reclamos de los trabajadores".

Reconoció luego, a la hora de analizar lo ofrecido por el Gobierno ue este “mejoró la situación de los precarizados, que pasaron a contratos de guardia, o contratos de empleo o pases a planta. Se reconoce el trabajo y la mirada hacia la Salud, pero en este espiral inflacionario todos estos huecos van quedando. En la pandemia trabajaron todos los trabajadores de Salud, no sólo un grupo, y ese reconocimiento debe ser tal. Las categorías se fueron achatando porque se levantó el piso salarial a $70.000, cuando debería haber unos 18.000 o 20.000 pesos de diferencia entre categorías”.