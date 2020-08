Camino para El Tolar: Jalil dijo que la obra avanzará, pero por la localidad Asampay

El sueño de un camino para la localidad de El Tolar, en el norte del departamento Belén, es algo por lo que sus pobladores y los docentes de la Escuela Nº 474 siguen trabajando y reclamando. Este sábado pasado, un encuentro fortuito con el gobernador de la provincia volvió a dar esperanza a esta necesidad. Así lo relata Amalia Agüero, docente y directora de la escuela, quien en el Facebook de la institución relató lo sucedido. Ella comenta: “Vi al Sr. gobernador de la provincia, don Raúl Jalil, en un bar e inmediatamente busqué un papel y le escribí una pequeña nota. Salí detrás y me animé a hablarlo. Le dije que, por favor, leyera el papelito y cuando pueda me conteste”.

La sorpresa para Amalia fue que la respuesta fue dada en el mismo momento. Jalil habría dedicado unos minutos a la docente para explicarle los planes sobre la tan ansiada obra. Siguiendo el relato que provocó muchas reacciones en la red social, se cuenta que “conversamos un ratito, lo que me dio mucha tranquilidad. Me comentó que no se puede hacer el camino para El Tolar por El Durazno, pero que estaban viendo la posibilidad de hacerlo por otra localidad, Asampay”. Esta respuesta es un gran avance para los pobladores, que hace años reclaman la concreción de este camino. Recordemos que la reactivación de los trabajos se concretó este año, pero luego la pandemia y la posterior cuarentena, detuvo todo lo que se había avanzado.

Amalia confesó sentirse feliz “por saber que se están ocupando, además de tratar con una persona amable y educada”. Seguidamente, apuntó: “Solo quiero que los niños de El Tolar puedan tener una mejor calidad de vida, que tengan acceso a la Secundaria porque solo la educación los hará libres. Todos los niños deben tener las mismas oportunidades”.

Debemos tener presente que para poder acceder a El Tolar, se debe llegar primero a La Soledad, el pueblo más cercano que sí tiene caminos aptos para la circulación de vehículos. Desde ese lugar, se deben hacer 3.200 mts. en una cuesta sin traza, recorrido que requiere unas 9 horas, siempre a lomo de mula o caballo.