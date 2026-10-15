Cáncer de mama: OSEP convocará a dar un paso por la prevención

En el marco del Mes de la Concientización sobre el Cáncer de Mama, la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) llevará adelante este lunes 19 de octubre una intervención especial en la explanada de Casa Central. La iniciativa forma parte de la campaña anual de prevención denominada "Da el paso: de la concientización a la acción", mediante la cual el organismo busca promover la importancia de los controles preventivos y alentar a las mujeres a asumir compromisos concretos con el cuidado de su salud.

La actividad fue concebida como una experiencia participativa que permita ir más allá de la difusión de información. La propuesta invitará a las afiliadas a reflexionar sobre la importancia de los controles médicos y a tomar decisiones relacionadas con la prevención y la detección temprana de la enfermedad.

El objetivo es que cada participante pueda convertir el mensaje de concientización en una acción personal, a partir de decisiones vinculadas con el seguimiento de su salud y la realización de los controles correspondientes.

De esta manera, OSEP busca generar un espacio en el que la prevención se exprese mediante una experiencia simbólica, con una participación activa de las mujeres y un compromiso individual con el cuidado de su salud.

Un recorrido de huellas hacia un corazón rosa

La intervención se desarrollará en la explanada de ingreso del edificio de Casa Central, donde se instalarán diferentes recorridos de huellas. Las participantes podrán transitar estos caminos solas o acompañadas, en una experiencia diseñada para representar el paso de la concientización a una decisión concreta.

Los recorridos conducirán hacia una instalación central: un gran corazón rosa acompañado por el tradicional lazo de concientización sobre el cáncer de mama. Ambos elementos funcionarán como el punto de llegada de la propuesta y como representación del compromiso con la prevención de la enfermedad.

El trayecto tendrá un significado simbólico. Cada paso representará la posibilidad de tomar una decisión que contribuya a la prevención y a la detección temprana del cáncer de mama. La iniciativa busca que las mujeres que participen puedan relacionar esa experiencia con acciones concretas para el cuidado de su salud.

La propuesta de OSEP apunta así a vincular un mensaje visual y participativo con la importancia de incorporar los controles preventivos a las decisiones cotidianas. El recorrido no se limitará a una actividad de observación, sino que estará acompañado por una instancia destinada a que cada mujer elija una acción específica que esté dispuesta a asumir.

Un compromiso personal con la salud

Como parte de la intervención, las participantes recibirán una tarjeta con distintas acciones relacionadas con el cuidado de su salud. La propuesta permitirá que cada mujer seleccione y marque el compromiso que considere adecuado, de acuerdo con las alternativas incluidas en el material.

Entre las acciones sugeridas se encuentran:

Informarse sobre los controles necesarios para el cuidado de la salud.

Consultar con su médico sobre las medidas correspondientes.

Solicitar un turno para realizar los controles.

Realizarse una mamografía, como parte de las acciones de prevención y detección temprana.

Recordarles a otras mujeres la importancia de los controles, extendiendo el mensaje de concientización a su entorno.

La tarjeta permitirá transformar el mensaje general de la campaña en una decisión individual. De acuerdo con la propuesta, cada participante podrá elegir y marcar el compromiso que decida asumir, con la intención de que la experiencia tenga continuidad más allá de la actividad desarrollada en Casa Central.

Esta instancia constituye uno de los ejes de la intervención, ya que vincula la reflexión sobre la prevención con decisiones específicas relacionadas con el acceso a los controles y la consulta médica.

Como cierre de la experiencia, las mujeres recibirán un pequeño ramo de flores rosadas acompañado por un mensaje motivador. El obsequio formará parte del final del recorrido y acompañará el sentido simbólico de la actividad, centrado en el compromiso personal con el cuidado de la salud.

Charla abierta sobre diagnóstico y tratamiento oportuno

Las acciones de concientización continuarán el viernes 23 de octubre con una charla abierta sobre cáncer de mama, titulada "Importancia del diagnóstico y tratamiento oportuno".

El encuentro estará a cargo de la Dra. María del Pilar Salas, especialista en Oncología, y se desarrollará de 12 a 13 horas en la Planta Baja de la Casa Central de OSEP. La actividad estará abierta a todo el público, por lo que la convocatoria no estará limitada exclusivamente a las afiliadas de la obra social.

La charla permitirá compartir información sobre distintos aspectos relacionados con la enfermedad, con especial atención a la detección temprana, el diagnóstico y el acceso oportuno a los tratamientos.

El propósito será generar un espacio de información y concientización para la comunidad, en el que se destaque la importancia de reconocer el valor de los controles y de avanzar oportunamente en las consultas y los procedimientos que correspondan.

La participación de una especialista en Oncología estará orientada a abordar la temática desde el campo médico, como continuidad de las actividades que OSEP impulsa durante octubre para promover la prevención.