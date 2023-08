Catamarca cuenta con 20 nuevos egresados del Plan FinEs

La cartera educativa local mediante el equipo jurisdiccional del Plan FinEs, llevó a cabo la entrega de constancias de título en trámite y diplomas a los egresados de Plan FinEs 2022, en la localidad de Pozo de Piedra, cuya sede desarrolló sus clases de forma virtual y contó con un total de 20 egresados de los departamentos de Belén, Antofagasta de la Sierra, Fray Mamerto Esquiú, Capital, Capayán y Paclín.

En una emotiva jornada, los estudiantes recibieron sus certificaciones de la mano de la directora de la EDJA N°18, Stella Villanueva, del intendente suplente, Pascual Escotorini, de la referente de Plan FinEs, Débora Cancino y de la coordinadora de FinEs, Ana María Rojas. En su alocución, Cancino hizo llegar el saludo de la ministra Andrea Centurión para los flamantes egresados, felicitándolos por la meta lograda e instándolos a continuar sus trayectos formativos en el nivel superior.

En esta línea, agradeció al equipo directivo y al plantel docente y no docente por el gran aporte realizado para que los alumnos logren su ansiado título “Porque trabajar en la educación de jóvenes y adultos, no solo implica enseñar, sino también acompañar el proceso para que los jóvenes no abandonen y continúen adelante con su objetivo” expresó.

De esta manera y a través del Plan FinEs, el Ministerio de Educación continúa brindando a jóvenes y adultos de toda la provincia, la posibilidad de completar sus estudios y obtener su título secundario.

Cabe recordar que el Plan FinEs, que depende de la dirección de Programas Educativos, a cargo de Luciano Guilloú, permite a jóvenes de 18 años o más, que no iniciaron o no terminaron los estudios obligatorios (nivel primario y/o secundario), poder cursar de manera semipresencial, el trayecto faltante o rendir las materias pendientes acompañados de docentes tutores, en la escuela referente más cercana a su domicilio.