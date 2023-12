Catamarca está en el top 5 de las provincias más calurosas a nivel nacional

Con la Alerta Amarilla tanto por Altas temperaturas como por tormentas aisladas, Catamarca está viviendo otro día de calor intenso, con la temible cifra de 39°C de temperatura máxima en el Valle Central.

El Servicio Meteorológico Nacional, en este sentido, en el último relevamiento del ránking de las provincias con altas temperaturas, Catamarca se ubica en el quinto puesto. Ayer estuvo en el segundo, aunque esto no representa un alivio, ya que el primer lugar, que lo ocupa la provincia de Santiago del Estero, tiene la temperatura máxima de 42° C, le sigue Formosa y Chaco con 40°C. No representa un alivio justamente por la Alerta Amarilla, que se extiende por el resto de este día, hasta la noche, donde el SMN pronostica tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas por ráfagas, caída de granizo, fuerte actividad eléctrica, y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 45 mm.

Ránking de Altas Temperaturas. Localidad Provincia T (ºC) ST (ºC) HR (%) Santiago del Estero Santiago del Estero 42.6ºC 28% Las Lomitas Formosa 40.2ºC 33% Presidencia Roque Sáenz Peña Chaco 40.2ºC 33% San Fernando del Valle de Catamarca Catamarca 39.2ºC 32%

A continuación, brindaremos consejos para evitar golpes de calor, especialmente para las personas más vulnerables, que son los niños y las personas mayores:

Cuidar la hidratación y la alimentación de los más pequeños: Dar el pecho a los lactantes con mayor frecuencia. Ofrecer a los niños abundante agua segura y jugos naturales durante todo el día. No ofrecer bebidas con cafeína o con alto contenido en azúcar (como las gaseosas corrientes). No ofrecer bebidas muy frías o calientes. No ofrecer comidas pesadas.

Reducir la actividad física en los horarios de mayor calor.

Permanecer en lugares ventilados y frescos.

Vestirlos con ropa holgada, liviana, de algodón y colores claros.

Bañar a los niños y mojarles el cuerpo con frecuencia.

Proponer juegos tranquilos.

No exponerse al sol directo entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Y nunca antes de cumplir 1 año de vida.

Mantener a los niños, los mayores y las personas más vulnerables, en lugares bien ventilados, usar ventiladores o aire acondicionado (ya sea en casa o lugares públicos) cuando la temperatura ambiente es muy elevada.

Nunca permanezca con ellos ni los deje solos dentro de un vehículo estacionado y cerrado.

Para los jóvenes y adolescentes: No consumir bebidas con alcohol ya que aumentan la temperatura corporal y las pérdidas de líquido. No es conveniente tomar cerveza para aliviar la sed y el calor. Evitar los esfuerzos físicos o actividades deportivas exigentes. Sentarse y descansar cuando sientan mareos o fatiga. Recordar las recomendaciones generales sobre la hidratación, alimentación y refrescar el cuerpo.



En el caso de sufrir un golpe de calor, esto es lo que se debe hacer:

Cuadro muy grave

Llamar inmediatamente a un servicio de emergencia o llevarlo sin demora hasta el Centro de Salud más cercano.

Llevar al afectado por el golpe de calor inmediatamente a un lugar fresco y ventilado, si es posible con aire acondicionado frío.

Quitarle la ropa y enfriarlo rápidamente mojando con agua fría todo el cuerpo.

Darle de beber agua, si está consciente.

Qué no hacer