Catamarca en el III Congreso Académico Beato Esquiú en Salta

Catamarca estuvo presente en la penúltima sesión del III Congreso Académico Beato Mamerto Esquiú, realizada el martes 13 de octubre en la provincia de Salta, en una jornada dedicada a profundizar en la vida, la obra y el legado del ilustre fraile franciscano, sacerdote y obispo de origen catamarqueño.

La actividad reunió a estudiosos, entre ellos académicos de Catamarca, además de participantes laicos, religiosos y sacerdotes atraídos por la figura del Beato. El encuentro se desarrolló en las instalaciones de la Universidad Católica de Salta (Ucasal), que se convirtió en el espacio central de una propuesta orientada a estudiar y poner en valor las distintas dimensiones de la trayectoria de Mamerto Esquiú.

La sesión salteña formó parte de una edición que adoptó una modalidad itinerante y que recorrió diferentes lugares vinculados con la vida del religioso. El Congreso se inició en Tarija, Bolivia, y continuó en Catamarca, Salta y Córdoba, en Argentina, territorios por los que transitó la vida del Beato catamarqueño y donde permanece la huella de su legado.

La propuesta académica se enmarca en el Jubileo por el Bicentenario del nacimiento de Mamerto Esquiú, bajo el lema: "Beato Mamerto Esquiú, apóstol y ciudadano, servidor de la unidad".

Desde esa perspectiva, el encuentro convocó a representantes de distintos ámbitos para reflexionar sobre su personalidad, su obra y los caminos por los que desarrolló su vocación religiosa. La participación de académicos catamarqueños tuvo un lugar destacado dentro de una jornada que combinó el análisis histórico y religioso con actividades de reconocimiento y memoria.

La Iglesia de Salta y su vínculo con el Beato

La conferencia central estuvo dedicada a "Fray Mamerto Esquiú y la Iglesia de Salta" y fue pronunciada por monseñor Mario Antonio Cargnello, arzobispo anfitrión. Su disertación abrió el programa académico en la Ucasal y propuso abordar la relación entre la figura de Esquiú y la Iglesia salteña, dentro de un Congreso que busca recorrer los espacios y las experiencias vinculados con la vida del religioso catamarqueño.

Una vez finalizada la exposición, se habilitó un espacio para preguntas y aportes de los asistentes. El intercambio permitió enriquecer lo desarrollado por el prelado salteño y generar un ámbito de participación entre quienes concurrieron a esta instancia del encuentro.

La dinámica de la jornada contempló, de esta manera, no solamente las conferencias de los especialistas, sino también la posibilidad de compartir observaciones y contribuciones sobre los temas abordados. El diálogo entre los participantes se integró a una propuesta que busca profundizar el conocimiento sobre la figura del Beato desde diferentes perspectivas.

El PadreTapia analizó la personalidad y la obra de Esquiú

La participación catamarqueña continuó con la conferencia del presbítero licenciado Oscar Tapia, sacerdote de la Diócesis de Catamarca, quien presentó el tema "La polifacética personalidad y obra de Mamerto de la Ascensión Esquiú y Medina". La exposición estuvo orientada a profundizar en los distintos ámbitos por los que transitó Esquiú y en los roles que desempeñó a lo largo de su vida, siempre anclado en la fe y la santidad.

El abordaje de Tapia incorporó una mirada sobre la diversidad de facetas que caracterizaron la trayectoria del religioso, cuyo recorrido constituye el eje de las actividades académicas desarrolladas durante el Congreso.

La conferencia se inscribió en el propósito de estudiar de manera amplia la figura de Mamerto Esquiú, atendiendo tanto a su dimensión religiosa como a los diferentes espacios en los que desarrolló su labor. Su participación también puso de relieve la presencia de sacerdotes e investigadores de Catamarca en una iniciativa que reúne a especialistas y participantes de distintos lugares.

Mario Vera presentó "Odorico: mi hermano, mi amigo"

Otro de los momentos de la jornada fue la conferencia "Odorico: mi hermano, mi amigo", desarrollada de manera amena por el magíster Mario Vera, historiador catamarqueño y devoto del Beato Esquiú, quien además es autor de escritos sobre su eminente figura. La exposición sumó una perspectiva vinculada con Odorico, hermano de Mamerto Esquiú, y se integró al recorrido académico que permitió abordar diferentes aspectos de la vida del Beato y de las personas relacionadas con su historia.

La presencia de Vera aportó la mirada de un historiador catamarqueño que ha dedicado escritos a la figura del religioso y que participa de las actividades del Congreso desde su interés por el legado de Esquiú.

La jornada también incluyó la presentación del libro "Fray Mamerto Esquiú en voz y presencia", correspondiente al II Congreso Académico Fray Mamerto Esquiú, realizado durante 2024 en Córdoba. La publicación permitió recuperar el trabajo desarrollado en aquella edición y vincularlo con la continuidad de las actividades académicas que se llevan adelante en el marco del bicentenario del nacimiento del Beato.

Un reconocimiento a los familiares de Esquiú en Salta

Entre las actividades de la primera parte de la jornada se vivió un momento especialmente significativo con la entrega de reconocimientos a los familiares del Beato, quienes llevan con honor el apellido Esquiú en Salta. El reconocimiento estuvo vinculado con la presencia de esta familia en la provincia y con la memoria de Odorico Esquiú, hermano de Mamerto, quien vivió en Salta.

La entrega de distinciones se incorporó al programa como un gesto de reconocimiento a los familiares y a la continuidad del apellido Esquiú en ese territorio. De esta manera, el Congreso sumó a las exposiciones académicas un espacio destinado a destacar los vínculos familiares asociados con la historia del Beato.

La referencia a Odorico también estuvo presente en la conferencia de Mario Vera y en las actividades previstas para la tarde, que incluyeron visitas a lugares relacionados con su memoria y con la trayectoria de la familia.

Visitas a sitios vinculados con la memoria del Beato

Durante la tarde, los participantes realizaron visitas a distintos lugares ligados a la memoria viva de Mamerto Esquiú en Salta. El recorrido incluyó el Convento Franciscano, los colegios del Huerto y Corazón de Jesús de las Hermanas Esclavas, además de la casa donde se afirma que habitó Odorico Esquiú junto con su familia.

Estas visitas formaron parte de la modalidad itinerante del Congreso, que busca vincular las reflexiones académicas con los espacios relacionados con la vida del Beato y las personas de su entorno.

La inclusión de estos sitios permitió complementar las conferencias y las presentaciones realizadas durante la mañana con un recorrido por lugares asociados a la memoria histórica y religiosa de Esquiú. La actividad se desarrolló dentro de una jornada que reunió investigación, reflexión, reconocimiento familiar y celebración de la fe.

La Santa Misa en la Catedral de Salta

El III Congreso Académico Beato Mamerto Esquiú culminó con la celebración de la Santa Misa en la Catedral de Salta, presidida por el arzobispo monseñor Mario Cargnello y concelebrada por los sacerdotes que participaron del encuentro.

Entre ellos estuvieron el padre Carlos Marcelo Singh Mesconi, director de la Escuela Universitaria de Teología y Filosofía de la Universidad Católica de Salta (Ucasal), y los sacerdotes catamarqueños Oscar Tapia y Guillermo Chanquía. La celebración eucarística tuvo lugar en una fecha significativa para el templo: el día de su dedicación, ocurrida el 13 de octubre de 1878.

Durante la Misa se rogó por la pronta canonización del Beato Mamerto Esquiú, una intención que acompañó el cierre de las actividades académicas y religiosas desarrolladas en Salta.