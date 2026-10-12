Catamarca recibió a 8.659 turistas y generó un impacto económico de $1.340 millones

El turismo generó un impacto económico de $1.340 millones en Catamarca durante el fin de semana largo de octubre, período en el que arribaron a la provincia 8.659 turistas y la ocupación hotelera alcanzó el 57%. La estadía promedio fue de dos noches, de acuerdo con los datos relevados por el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, a través de la Dirección de Calidad Turística.

El balance mostró un movimiento turístico distribuido entre San Fernando del Valle de Catamarca y distintas localidades del interior provincial, donde una agenda diversa de actividades permitió convocar visitantes con propuestas culturales, deportivas, gastronómicas y vinculadas con la naturaleza.

En la Capital, la ocupación hotelera llegó al 65%, por encima del promedio provincial, con la llegada de 2.866 turistas. La programación de eventos y la concurrencia a los principales atractivos urbanos fueron algunos de los componentes destacados del movimiento registrado durante el feriado.

En el interior, en tanto, las actividades ofrecieron alternativas para diferentes perfiles de visitantes. Los encuentros deportivos, las celebraciones gastronómicas, la producción vitivinícola y los paisajes de montaña formaron parte de una oferta que se extendió por distintas regiones de Catamarca.

La Capital concentró eventos y visitantes

San Fernando del Valle de Catamarca registró una ocupación hotelera del 65%, con 2.866 turistas arribados durante el fin de semana largo. Entre los principales factores que acompañaron la actividad se destacó una agenda que reunió distintas propuestas en el Predio Ferial y en otros espacios turísticos de la ciudad.

La 18.ª Feria Provincial del Libro y el Festival del Ponchito compartieron el Predio Ferial y formaron parte de la programación que convocó al público durante el feriado. A estas actividades se sumó el 4.º Motoencuentro Moteros Unidos Catamarca, que amplió la oferta de acontecimientos disponibles en la Capital.

La concentración de eventos culturales y recreativos constituyó uno de los ejes de la actividad turística, al ofrecer diferentes alternativas para quienes llegaron a la ciudad. La programación permitió combinar propuestas vinculadas con la literatura, las actividades destinadas al público infantil y el encuentro de aficionados al motociclismo.

Además de los acontecimientos programados, la ciudad recibió una importante cantidad de visitantes en sus atractivos turísticos. Entre los lugares mencionados en el relevamiento se encuentran:

Pueblo Perdido de la Quebrada, uno de los espacios turísticos de la ciudad.

Ecoparque El Jumeal, incluido entre los atractivos visitados durante el feriado.

Casa de la Puna, otro de los puntos que formaron parte del recorrido de los turistas.

CATA, también señalado entre los espacios que recibieron visitantes.

De esta manera, el movimiento en la Capital no se limitó a la asistencia a los eventos del Predio Ferial, sino que también comprendió visitas a distintos atractivos turísticos de San Fernando del Valle de Catamarca.

El interior provincial protagonista

La actividad turística también tuvo presencia en el interior, donde las propuestas combinaron deporte, gastronomía, vinos y naturaleza. Las iniciativas desarrolladas en distintas localidades permitieron diversificar la oferta y atraer visitantes mediante actividades relacionadas con las características de cada región.

En Los Altos, la quinta edición del Desafío de los Dos Lagos reunió a participantes en un recorrido que conectó los diques Sumampa y La Cañada. La propuesta deportiva se incorporó a la agenda del fin de semana largo y vinculó la actividad física con un trayecto entre dos espacios de referencia para la competencia.

La realización de este encuentro formó parte de las alternativas que se desarrollaron fuera de la Capital y que contribuyeron a distribuir el movimiento turístico por el territorio provincial.

En Santa María, por su parte, el Festival del Asado a la Estaca y Vinos de Altura convocó visitantes alrededor de dos componentes centrales de su propuesta: la gastronomía y la producción vitivinícola local.

El encuentro permitió reunir actividades vinculadas con la comida y los vinos de altura, integrando esos productos a la oferta turística de la localidad. Así, el calendario del feriado incluyó tanto acontecimientos deportivos como celebraciones gastronómicas, con propuestas diferenciadas según el destino.

La diversidad de actividades fue uno de los rasgos del fin de semana largo en Catamarca. Mientras algunas localidades apostaron por competencias y recorridos deportivos, otras convocaron a través de festivales relacionados con la producción y las tradiciones gastronómicas.

Fiambalá registró una intensa afluencia

Fiambalá también tuvo un importante movimiento turístico durante el fin de semana largo, con visitantes en sus principales atractivos. No obstante, las condiciones climáticas condicionaron el acceso a uno de los puntos más visitados de la zona: el Balcón del Pissis.

De acuerdo con el relevamiento, ese atractivo pudo recibir turistas únicamente durante el sábado debido al clima. A pesar de esa limitación, el resto de los lugares de interés de la zona registró una gran afluencia de visitantes a lo largo de todo el fin de semana.

La actividad incluyó también experiencias de cicloturismo. Un grupo de visitantes procedentes de Mar del Plata realizó recorridos en bicicleta por tramos del Paso Internacional San Francisco, a más de 4.000 metros de altura.

Además, los ciclistas unieron en bicicleta el trayecto entre Fiambalá y el complejo termal, en una experiencia que combinó desplazamiento deportivo y recorrido por el entorno natural de la región. La presencia de este grupo mostró otra de las modalidades de visita registradas durante el feriado, con actividades que excedieron los recorridos convencionales y contemplaron trayectos de larga distancia en bicicleta y a gran altura.

Aunque el clima impidió el acceso al Balcón del Pissis durante parte del fin de semana, la afluencia al resto de los atractivos se mantuvo elevada, según la información difundida por el área provincial de Turismo.

Daiana Roldán destacó la agenda de los eventos

La ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Daiana Roldán, valoró la programación desarrollada durante el fin de semana largo y destacó el papel de los acontecimientos culturales, turísticos y deportivos para movilizar visitantes."Estamos trabajando fuertemente para convertirnos en una provincia sede de eventos, culturales, turísticos y deportivos. Entendemos que ese es el camino para lograr un movimiento turístico constante a lo largo del año", afirmó la funcionaria.

Sus declaraciones pusieron el foco en la estrategia de promover una agenda de actividades capaz de generar movimiento turístico más allá de los períodos de mayor concentración de visitantes. En ese sentido, destacó que los eventos del fin de semana contribuyeron a movilizar a quienes llegaron a Catamarca.

La propuesta de avanzar hacia una provincia sede de encuentros culturales, turísticos y deportivos se vincula con la posibilidad de distribuir la actividad a lo largo del calendario anual y entre distintas localidades. El fin de semana largo reunió, precisamente, iniciativas de diferentes características: desde ferias y festivales en la Capital hasta competencias deportivas en Los Altos, propuestas gastronómicas en Santa María y recorridos de naturaleza y cicloturismo en Fiambalá.