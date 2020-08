Catamarca regresa hoy a clases presenciales con los últimos años de las escuelas rurales

Hoy, Catamarca, tras cinco meses de clases virtuales, se suma a San Juan y Formosa y regresa a las clases presenciales. Los primeros en hacerlo son los alumnos de las zonas rurales de la provincia y, en este caso, quienes vuelven al guardapolvo son los chicos de 6to grado de la Primaria y los de 6to año de Secundaria. No serán los únicos. Se les suman los jóvenes y adultos del 1er y 4to año de la Secundaria del Sistema de Educación de Adultos. Previo a esta vuelta, las escuelas se abrieron a principio de mes, no sin polémica de por medio y con un conflicto gremial que sigue latente.

La vuelta a la denominada nueva normalidad se realizará en forma escalonada, “respetando los protocolos y reglamentos institucionales acordados”, destacaron desde el Ministerio de Educación provincial, al momento de hacer el anuncio del regreso hace unas semanas. En este marco de gradualidad, se informó que serán 567 las escuelas que van a estar incluidas en esta nueva etapa y eso implica un universo de 14.938 alumnos.

La cartera educativa previó un sistema gradual, con referencia a la integración de los grupos escolarizados a través de un formato de educación bimodal (presencial y no presencial). El retorno se realizará bajo el concepto de “burbuja comunitaria”, cuya estrategia es “preservar la localidad o el pueblo donde se encuentren las unidades educativas del riesgo que podría generar la circulación de docentes y alumnos de provincias limítrofes frente a la pandemia de la COVID-19. En tal caso, el retorno será solo para equipos de conducción, docentes y alumnos que se encuentren en la provincia”, aclararon en su momento.

El retorno será en aulas con un máximo de 10 estudiantes, y las jornadas serán de 3 horas. La asistencia será no obligatoria para los educandos, pero sí para los docentes.

Los edificios

En tanto los gremios, que el martes pasado tuvieron una nueva reunión en el Ministerio de Educación, siguen de cerca el desarrollo de esta vuelta. La premisa es vigilar los cuidados sanitarios y aplicación del protocolo, además del control del estado de los edificios escolares. Así lo aseguró Jorge Molas, adjunto de Ateca, quien acotó: “El ministro no aseguró que las escuelas que no están en condiciones no deben regresar. Así que lo que le solicitamos a los colegas es que colaboren con los directivos, para que si los edificios no están en condiciones, lo puedan informar y, de esa manera, no iniciar las actividades”.

Además de los gremios, el otro sector preocupado por la vuelta a las aulas es, sin duda, el de los padres. En la jornada de ayer, un grupo de ellos se manifestó al respecto enviando una nota al ministro de Educación, Francisco Gordillo (ver Pág. 7). De esta manera, habrá que seguir con atención tanto de este tema como el del reporte edilicio, para saber cómo se desarrolla el regreso a clases presenciales en nuestra provincia.



Para Trotta: “Un gran paso”

Ayer, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, en el diálogo mantenido con Radio Valle Viejo, calificó como “un gran paso” la vuelta a clases en nuestra provincia. En este sentido, manifestó que “esto es reflejo de todo el esfuerzo que ha llevado toda la sociedad catamarqueña y también el Gobierno de la provincia”. Destacó el diálogo y el trabajo realizado por el gobernador de la provincia, Raúl Jalil y el ministro de Educación, Francisco Gordillo. Apuntó, luego: “Todo esto permite poner a Catamarca en el lote de las tres provincias que están iniciando un proceso de regreso presencial a las escuelas. Esto, para nosotros, es fundamental y nos permite encarar los enormes desafíos que nos ha puesto la pandemia, en el proceso de educar a la distancia”.

Apuntó que estos ya cinco meses de no asistencia a las aulas “no son meses perdidos sino meses excepcionales”. Sobre esto y evaluando el esfuerzo de los alumnos, padres y docentes, el ministro dijo “es ahí donde el impacto educativo es importante y nos lleva al desafío de reorganizar la propuesta pedagógica, de cara a los próximos años”.