Catamarca será sede del PMI Day 2026, una jornada provincial para docentes de inglés

La ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca será escenario del PMI Day 2026, una jornada provincial de actualización pedagógica destinada a fortalecer la formación de los docentes de inglés y promover nuevas herramientas para el trabajo en las aulas. La iniciativa se desarrollará en el marco del Ciclo de Conferencias sobre Innovación Educativa y estará a cargo de la Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, a través de la Administración de Planeamiento e Innovación Educativa.

El encuentro tendrá lugar el próximo viernes 16 de octubre, de 8:00 a 18:00 horas, en las instalaciones del Predio Ferial Catamarca, y estará dirigido a profesores de inglés de todos los niveles educativos, además de estudiantes avanzados de profesorados y carreras afines. De esta manera, la convocatoria buscará reunir a docentes en ejercicio y futuros profesionales de la educación en un espacio compartido de formación, intercambio de experiencias y reflexión sobre las prácticas de enseñanza.

Bajo el lema «Inspiring Teachers, Transforming Classrooms», la propuesta pondrá el foco en la actualización de los educadores y en la incorporación de estrategias didácticas y herramientas de vanguardia que contribuyan a enriquecer los procesos de aprendizaje. La actividad se presenta como una instancia de capacitación provincial que apunta a acompañar los desafíos formativos contemporáneos y a fortalecer la tarea cotidiana de quienes enseñan inglés.

Especialistas y profesores locales

Uno de los aspectos centrales del PMI Day 2026 será la participación de referentes especializados en la enseñanza de lenguas extranjeras. El panel académico contará con la presencia de Eugenia Obrist, Luciana Fernández y Eugenia Dell'Osa, reconocidas especialistas y disertantes del campo, quienes compartirán sus conocimientos y experiencias con los participantes.

Las tres expositoras tendrán un lugar destacado dentro de una programación que también incluirá la intervención de profesores locales. Estos últimos estarán a cargo de talleres vivenciales y propuestas didácticas, orientados a acercar herramientas innovadoras y alternativas metodológicas que puedan incorporarse al trabajo cotidiano en el aula.

La combinación de un panel académico con actividades prácticas constituye uno de los ejes de la convocatoria. El encuentro no estará limitado a la exposición de conocimientos, sino que también buscará ofrecer oportunidades para el intercambio y la reflexión acerca de las estrategias que utilizan los educadores en sus espacios de enseñanza.

En ese marco, las propuestas didácticas estarán dirigidas a incorporar herramientas de vanguardia en el aula, con el propósito de enriquecer las prácticas pedagógicas y contribuir al fortalecimiento de los procesos de aprendizaje. La participación de especialistas y profesores locales permitirá desarrollar una jornada centrada en la actualización profesional y en la circulación de experiencias vinculadas con la enseñanza del inglés.

Debatir los desafíos de la educación actual

El PMI Day 2026 se propone generar un ámbito de debate, intercambio y reflexión metodológica sobre los desafíos formativos contemporáneos. La iniciativa parte de la importancia de ofrecer a los docentes oportunidades de actualización que acompañen las necesidades de su labor y les permitan explorar nuevas alternativas para el desarrollo de sus clases.

La convocatoria comprende a profesores de inglés de todos los niveles educativos, sin limitarse a un segmento específico del sistema. También incorpora a estudiantes avanzados de profesorados y carreras afines, con la intención de incluir a quienes se encuentran próximos a incorporarse al ejercicio profesional de la docencia.

Esta amplitud en los destinatarios permitirá reunir distintas experiencias y trayectorias formativas en una misma jornada. Tanto los docentes que ya desarrollan su tarea en las instituciones educativas como los futuros profesionales podrán participar de las actividades previstas y compartir un espacio de actualización pedagógica.

El lema «Inspiring Teachers, Transforming Classrooms» sintetiza el espíritu de la propuesta: promover la inspiración de los educadores como parte de un proceso orientado a transformar las aulas mediante la incorporación de nuevas herramientas y estrategias. En consonancia con ese objetivo, la actividad buscará fortalecer la tarea cotidiana de los profesores y enriquecer las experiencias de aprendizaje.

Certificación oficial y trámite para el puntaje docente

Otro de los aspectos relevantes de la capacitación será su reconocimiento formal. El PMI Day 2026 contará con evaluación formal y certificación oficial con una carga de 14 horas cátedra, emitida por la Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca.

Además, se informó que se encuentra en trámite la correspondiente resolución ministerial ante la cartera educativa provincial para el otorgamiento del puntaje docente. Este procedimiento se encuentra en curso, por lo que el puntaje está sujeto a la resolución ministerial correspondiente.

La certificación de la actividad y el trámite administrativo vinculado con el puntaje forman parte de los aspectos institucionales de la propuesta, que busca ofrecer una instancia de formación organizada para los docentes de inglés y los estudiantes avanzados de carreras vinculadas con la enseñanza.

La jornada se desarrollará durante diez horas, entre las 8:00 y las 18:00, en el Predio Ferial Catamarca. La capacitación, según lo informado por la organización, tendrá una carga certificada de 14 horas cátedra.

Docentes de Capital y del interior

La referente de Planeamiento e Innovación Educativa comunal, Patricia Lobo, invitó a la comunidad educativa a participar de la iniciativa y destacó la oportunidad de compartir una experiencia de actualización junto a especialistas de trayectoria internacional. "Invitamos a todos los profesores de inglés de la Capital y del interior provincial, como así también a los futuros profesionales de las carreras docentes, a aprovechar esta oportunidad única de intercambio junto a figuras de relieve internacional para seguir inspirándose y transformando nuestras aulas", expresó.

La convocatoria formulada por Lobo contempla tanto a los educadores que trabajan en la Capital como a los del interior de Catamarca. También hace hincapié en la participación de los futuros profesionales de la docencia, quienes podrán sumarse a las actividades previstas junto con los profesores en ejercicio.

La presencia de especialistas, los talleres vivenciales y las propuestas didácticas constituyen los principales componentes de una jornada que busca generar nuevas instancias de aprendizaje e intercambio dentro de la comunidad educativa provincial.

Inscripciones gratuitas y cupos limitados

El PMI Day 2026 será totalmente gratuito, aunque contará con cupos limitados. Por ese motivo, las personas interesadas deberán gestionar su inscripción de manera virtual a través del formulario oficial habilitado por la organización.

El enlace para completar el registro es el siguiente:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSIkkZBm7AbQKGvSCaLWhn2n1OFODM2sLQArzb6C5LVGhz7Q/viewform

Para obtener mayor información o realizar consultas adicionales, los interesados podrán comunicarse mediante la cuenta oficial de Instagram @educacion.catamarcacapital o escribir al correo electrónico [email protected].

Con esta convocatoria, la Secretaría de Educación y Cultura municipal, a través de la Administración de Planeamiento e Innovación Educativa, impulsa un encuentro provincial orientado a la formación y la innovación pedagógica. La cita del viernes 16 de octubre en el Predio Ferial Catamarca reunirá a docentes de inglés, estudiantes avanzados y especialistas en enseñanza de lenguas extranjeras, en una propuesta que combinará actualización académica, intercambio profesional y herramientas didácticas para el aula.