Catamarca sigue ardiendo: con 44.4º de sensación térmica los servicios volvieron a estar al límite

El segundo día del año sigue siendo una locura en cuanto a las temperaturas y el alivio, según el Servicio Meteorológico Nacional, no está a la vista. A las 17 hs el termómetro marcó 44.4º de Sensación Térmica y la temperatura fue de 39.2º, cerca de la máxima prevista para hoy de 40º. Por eso el alerta naranja emitido por el SMN para marcar los cuidados de la ola de calor en la salud.

Asimismo, con estas temperaturas vienen los inconvenientes en los servicios. Para evitar o huir de los cortes de luz, el sábado más de 11 mil catamarqueños optaron por escapar a los ríos para de esta manera aminorar el golpe de calor. Los que no se pueden ir, que es la gran mayoría, debe lidiar con los cortes de energía o los altibajos en la tensión o la baja en la presión del agua.

Desde la empresa EC Sapem, refieren desde ayer que contrario a lo que sucede en otras provincias, en Catamarca no hay programación de cortes pero los usuarios difieren y se quejan sobre que los cortes, no programados, son aún más inconvenientes porque no tienen horario ni preaviso.

Alto consumo

En este sentido, la prestadora del servicio de energía acusa que la región atraviesa una “grave crisis energética”. Y agrega que “las altas temperaturas, que derivan en altos consumos energéticos, complican la normal prestación del servicio de energía en provincias vecinas. Como ya se dijo, estos últimos días se consumió más energía que nunca, por eso los récords confirmados por CAMMESA; más de 27.000 MW en una jornada”.

Luego, en un comunicado añaden, reiterando lo que dicho el día anterior que “ya hubo provincias que resolvieron cortes rotativos, por la imposibilidad de prestar el servicio a todos los usuarios. Santa Fe confirmo que poco a poco va saliendo de la situación crítica que obligó a tal medida en épocas festivas. En Catamarca, esa posibilidad está lejos, aunque se registran problemas por la quema de equipos por las altas temperaturas del ambiente y las altísimas temperaturas que registra las partes del sistema que funciona a full”.

Por lo tanto y según la perspectiva de la empresa, en Catamarca, “por estas horas, hay algunas zonas con cortes de servicio de unas pocas horas, las que demanda el cambio de equipos quemados, pero la situación todavía no obliga a programar cortes rotativos”. La visión de los usuarios es completamente distinta y las redes sociales atestiguan el mal humor. En este punto no importa si el corte de luz dura media hora o 12, la molestia y la incomodidad es la misma. Y en el fondo hay poca expectativa de mejora para los días subsiguientes, primero porque el verano recién comienza y segundo porque está claro que los sistemas funcionan al límite y cualquier falla genera lo que hemos visto en las últimas 48 horas, fallas y cortes en varios puntos de la provincia.

Alerta naranja

Por la intensa ola de calor que se hace sentir fuerte en gran parte del país, el SMN renovó el alerta naranja por las altas temperaturas para nuestra provincia. Eso significa que hubo que tener particular cuidado con el golpe de calor porque el registro térmico de la jornada puede provocar un efecto moderado a alto en la salud. Se pueden reacciones que podrían ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo.