Catamarca se suma al Grito Global en contra del abuso sexual infantil

El abuso sexual infantil es un problema que afecta a todos los países del mundo. Es por eso que el 19 de noviembre se celebra el Día Mundial para la prevención y lucha contra el abuso sexual infantil , lo cual es una iniciativa de la Fundación de la Cumbre Mundial de la Mujer (FCMM). En este marco, Catamarca será parte del grito global contra el abuso sexual en las infancias y adolescencias y el aporte se realiza viralizando la realidad del abuso y sus consencuencias.

La actividades centrales, organizada por la comunidad de “Hogares mono marentales” y la comisión de Madres Protectoras y "Ramonas" #Atrevidas, están centradas en difundir por las redes sociales, esto mientras se define para la semana entrante un conversatorio sobre esta temática.

El Grito Global contra el abuso sexual surgió de manera espontánea entre organizaciones sociales de todo el país en la necesidad de visibilizar las múltiples aristas que rodean a las situaciones de abuso, entre las cuales el daño permanente e irreversible que genera en sus víctimas y sobrevivientes como también en sus entornos socio afectivos, llegando incluso a provocar decisiones que atentan contra la vida de los niños y adolescentes que padecieron el horror de la violencia sexual.

Abuso y consencuencias

El abuso sexual ocurre cuando infancias o adolescencias son utilizadas para la estimulación sexual de su agresor (una persona adulta generalmente conocida) o la gratificación de un observador. Implica toda interacción sexual en la que el consentimiento no existe o no puede ser dado, independientemente de si el niño/a o adolescente entiende desde la capacidad de su autonomía, la naturaleza sexual de la actividad e incluso cuando no muestre signos de rechazo, según publica campuseducativo.santafe.edu.ar.

El abuso sexual en infancias y adolescencias implica la vulneración de derechos que afectan a la integridad, la intimidad, la privacidad, entre otros, protegidos a nivel internacional por la Convención sobre los Derechos del Niño, a nivel nacional y provincial, en diversas normas, entre las que se destaca la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes.

Si bien en Argentina no existen datos oficiales sobre abuso sexual en infancias y adolescencias, datos de 2016 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 varones, han declarado haber sufrido abusos sexuales durante su infancia. En el mismo sentido, el Estudio Global elaborado por UNICEF en el año 2014 estima que más de 1 de cada 10 niñas sufrieron abuso sexual en su infancia.