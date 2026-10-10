Catamarca tendrá un fin de semana nublado, con viento norte y posibles lluvias

El tiempo en Catamarca Capital estará marcado por la nubosidad, temperaturas moderadas y viento del sector norte durante el fin de semana largo. Según el pronóstico difundido por la Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos, el lunes podría aumentar la intensidad del viento y registrarse chaparrones aislados.

Cómo estará el tiempo en Catamarca día por día

Sábado 10 de octubre

El cielo permanecerá nublado, con una temperatura mínima de 14°C y una máxima de 19°C. El viento soplará desde el norte, con velocidades de entre 10 y 30 km/h. No se descartan lloviznas débiles en sectores serranos.

La precipitación estimada se ubica entre 0 y 1 milímetro.

Domingo 11 de octubre

Continuará el tiempo fresco, con una mínima de 16°C y una máxima de 21°C. El cielo estará mayormente nublado y persistirá el viento norte, con ráfagas de entre 30 y 45 km/h.

No se esperan precipitaciones, según el pronóstico difundido.

Lunes 12 de octubre

Durante el mediodía y la noche se intensificará el viento del sector norte, con ráfagas que podrían alcanzar entre 30 y 60 km/h.

El cielo estará parcialmente nublado y se prevé inestabilidad, con probabilidad de chaparrones dispersos. La precipitación estimada será de entre 0 y 3 milímetros.

Qué se espera para el resto de la semana

Como anticipo, entre el martes y el viernes podrían continuar las condiciones de inestabilidad, con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas. Por este motivo, se recomienda seguir las actualizaciones del pronóstico ante posibles cambios.

El tiempo en el resto del país

En cuanto al panorama nacional, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para Catamarca una temperatura máxima de 22°C y una mínima de 17°C en el reporte general citado.

Entre las máximas previstas para otras provincias se destacan los 30°C en Formosa, 28°C en Chaco y Corrientes, y 27°C en Misiones.