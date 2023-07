Catamarca se ubicó entre las provincias más visitadas durante este invierno

Las vacaciones de invierno movilizaron a más de 5,5 millones de turistas, lo que constituyó un nuevo récord para esta fecha y superó las expectativas del sector. Según información del Ministerio de Turismo de la Nación, el gran impulso de esta temporada vino por el lado de la llegada de turistas extranjeros, que por cuarto mes consecutivo marca cifras históricas con el ingreso de 600 mil personas y un impacto económico de más de 400 millones de dólares. El dato del turismo desde el exterior, también fue corroborado por los organismos catamarqueños y fue uno de los distintivos de esta temporada.



En cuanto al relevamiento que hizo Nación, se indica que las provincias de Salta, Santiago del Estero, Misiones, Catamarca y San Juan y la ciudad de Buenos Aires fueron los distritos que tuvieron mayor nivel de ocupación, mientras que Bariloche, San Martín de los Andes, Ushuaia, Mendoza, Tandil, ciudad de Salta e Iguazú fueron los destinos más elegidos.



Seguidamente marcan que durante los 15 días de vacaciones de invierno Aerolíneas Argentinas transportó un total de 800.000 pasajeros, un 15% más que el mismo periodo en 2019 y proyecta para todo julio más de 1.2 millones de pasajeros transportados, lo que representa un incremento del 10% en comparación con 2019.

Impacto económico



Según las estimaciones realizadas por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), durante las tres semanas de temporada hubo un gasto de 410.633 millones de pesos y se movilizaron un 6% más de personas que en 2022 y un 8% más que en 2019, cuando la actividad no estaba condicionada por la pandemia.



En este marco, el ministro de Turismo, Matías Lammens, destacó: "Volvimos a tener una temporada récord, como ya tuvimos en el verano y en cada fin de semana largo. De la mano de PreViaje conseguimos que este año no haya temporada baja y de la mano de la llegada masiva de turistas extranjeros, que están superando las cifras de la prepandemia, redondeamos unas vacaciones de invierno históricas". En tanto, el presidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), Gustavo Hani, indicó: "Las proyecciones que nos daba el Observatorio de Turismo de la CAT al inicio de las vacaciones de invierno se confirman con un movimiento turístico que superó incluso las expectativas en muchos de los destinos argentinos".

La Fiesta del Poncho

De acuerdo a los datos del Observatorio Argentino de Turismo, Salta tuvo un 95% de ocupación en sus principales destinos y registró un 20% más de turistas que en 2022; en tanto Termas de Río Hondo tuvo un 92% de ocupación en hoteles de 4 y 5 estrellas y 80% en las 3 estrellas, mientras que Santiago del Estero llegó a un 95%.



Catamarca es la otra provincia que se destacó y que vino a tenerse entre las preferidas del turismo. Según el reporte se logró una ocupación del 90% de la mano de la Fiesta Nacional del Poncho. Los turistas que visitaron gastaron 1.700 millones de pesos y se registraron 120 mil pernoctes en el destino.

El importante movimiento turístico provincial incluyó un promedio de estadía de cuatro días y tuvo su correlato económico en toda la cadena de valor que genera la actividad, desde alojamiento, gastronomía, servicios turísticos, artesanías, transporte y comercio en general. Así, con un gasto promedio diario de $13.894 por persona, el impacto económico total que dejaron las vacaciones de invierno en Catamarca es de $1.168 millones de pesos. La cifra es superior a lo hecho en la edición del año pasado, que en ese momento marcó 758 millones de pesos.