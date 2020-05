Catamarca se unirá al mundo con una oración ecuménica en el Camarín ante la pandemia

El jueves 14 de mayo, se llevará a cabo en todo el mundo la Oración por la Humanidad, que unirá espiritualmente a los creyentes de todas las religiones en una jornada de oración, ayuno y obras de caridad, para implorar a Dios que ayude a la humanidad a superar la pandemia del coronavirus.

En comunión con el Papa Francisco, la Iglesia Católica invitó a los Líderes y Comunidades Religiosas presentes en el país a sumarse a esta propuesta. En Catamarca, ese día, se realizará una plegaria ecuménica en el Camarín de la Virgen del Valle, con la participación de los representantes de distintos cultos que se profesan en nuestra tierra.

La iniciativa se dio a conocer durante la mañana del martes 12 de mayo, en el Obispado local, por parte del Obispo Diocesano, Mons. Luis Urbanc, junto con el Dr. Rubén Lejtman, representante de la Comunidad Judía en Catamarca, y el Pastor de la Iglesia Evangélica, Diego Hermoso.

Mons. Luis Urbanc comentó que “ante el fenómeno de la pandemia, se ha organizado a nivel mundial una jornada de oración, ayuno y también pensando en la caridad, para ayudar a los más necesitados, el próximo jueves 14”. Asimismo, especificó que se trata de “un encuentro donde están representadas las distintas religiones, cultos, para orar. Todos tenemos un buen Dios que nos cuida y nos protege, y queremos pedirle a Él que nos ayude a superar esta pandemia”.

“Sencillamente quería compartirles a todos ustedes, acompañado de estos hermanos, para que esta jornada sea muy provechosa”, manifestó el representante de la Iglesia Católica, indicando a que “no es una cuestión masiva ni pública, sino personal”. Y destacó la importancia de “que todos estemos compenetrados del espíritu de esta jornada de oración y ayuno. Cuando uno ayuna es para compartir con otro, si no, el ayuno no tiene sentido. Yo me privé de algo y lo comparto con alguien que necesita, ése es el cometido de esta reunión”.

Además, el Obispo agradeció la presencia de los hermanos de las otras confesiones, “para que juntos podamos hacer esto”, dijo.

Luego explicó que “ese día, los representantes de distintas confesiones religiosas que estamos en Catamarca nos reuniremos, a las 18.00, en el Camarín, para hacer juntos un pequeño gesto. Y pedirle a Dios que nos ayude, que nos ilumine para que podamos superar esta pandemia que a todos nos afecta. Ustedes lo harán desde sus casas”.

“La importancia de la oración, hoy más que nunca”

Por su parte, Diego Hermoso expresó que “en la Iglesia Evangélica hemos considerado oportuna la invitación para esta jornada, y el próximo jueves, a las 18.00, vamos a estar participando. Creemos en la importancia de la oración, más que nunca en este tiempo, la necesidad de poder conectar con lo eterno. Es fundamental que todos, desde sus casas, en cualquier momento del día, pero de ser posible a las 18.00, puedan estar todos juntos invocando al Dios de Poder, que puede cambiar el curso de esta historia tan triste que estamos viviendo”.

“Llevar a los hermanos un aliento espiritual”

A su tiempo, el Dr. Rubén Lejtman manifestó que “en estos momentos tan difíciles que está viviendo el mundo y nuestra sociedad en particular, valoramos este doble gesto del Papa, que ha pedido que los cultos estemos juntos pidiéndole a Dios que nos proteja, que nos cuide frente a esto tan inesperado para todos. La idea es pedir todos juntos, estar unidos en esta situación. Y ante la necesidad de tantos hermanos nuestros, por lo menos llevarles un aliento espiritual, una ayuda, para que sientan que no están solos, sino que estamos pensando en ellos, en la acción y en el sentimiento. Esa es la idea de este noble llamado, que lo vamos a hacer este jueves, a las 18.00, en el Camarín de la Virgen”.