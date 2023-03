Catorce años reclamando por un adherente no solicitado: "No puedo pagar por algo que no uso

Un inconveniente de más de una década, organismos que no responden y un dinero que se descuenta indebidamente, es la base del reclamo de la familia de Cinthia Trujillo. En el centro de la escena está AFIP, porque supuesta por una mala carga, tiene registrado un tercer adherente en el Monotrinuto social, lo que ocasiona una diferencia de $6.000 aproximadamente, que para la economía de la familia Trijillo, es mucha plata.

Según contaron a La Unión, están adheridas a este régimen para poder acceder a una obra social y de esta manera sostener el tratamiento de su hermana, quien padece una enfermedad neurológica terminal denominada epilepsia refractaria. El trámite debía incluir en un principio a solo dos adherentes, sin embargo el sistema habría cargado también al hijo mayor de la familia pero este ya tenía 25 años y debería haber sido dado de baja en el acto.

El cobro excesivo por parte del organismo se mantiene desde hace 14 años y se han hecho decenas de reclamos en toda clase de organismos y ninguno ha solicitado este delicado tema. Al respecto Cinthia comentó “hace catorce años que pagamos por un adherente de más y que en AFIP mismo calculan que sería mi hermano mayor pero en los papeles, no figura en ningún lado. Si lo ingresaron al momento de hacer la carga, es imposible, porque él ya tenía 25 años. Si voy a Desarrollo Social a reclamar, ellos me mandan a ANSES y ellos a AFIP y estamos así, con un ir y venir constante y desgastante”.

La respuesta de la Administración Federal de Ingresos Públicos es insatisfactoria. “Me tienen llenando papelitos y de un lado para el otro. Llegué a la Superintendencia de Salud, porque ellos me lo pidieron y allí se emitió un documento que confirma que no hay un tercer adherente, salvo en la credencial de pago de AFIP”, contó Cinthia. Luego de este comprobante, el organismo recaudatoriio debía tener una resolución en función de una reunión entre el gerente del organismo recaudatorio y el titular de ANSES pero esto sucedió el viernes pasado y a la fecha no hubo respuesta.

“Me voy a encadenar”

Cinthia, cansada de perder tiempo y más aún de no tener definición sobre un tema sensible para su delicada economía familiar, adelantó al titular de la delegación de AFIP en Catamarca que va a llegar a la instancia de encadenarse. “Ya les avisé que me van a tener durmiendo en la puerta porque no puedo estar pagando por algo que no estoy usando”, sentenció.

“No es un vuelto, $6 mil para nosotros es un montón, porque con este dinero podríamos pagar la luz, el teléfono o hasta el cable o cualquier otro servicio que siempre son necesarios para que ella esté bien de salud y lo más confortable posible”, dijo con dolor y preocupación.

La enfermedad de su hermana, es muy delicada y su realidad en el día a día, implica un gran esfuerzo de toda la familia. En este punto Cinthia confiesa lo que muchos conocen en relación a cómo es tener un familiar con discapacidad. “Si la querés anotar en una escuela especial, no te la reciben y lo mismo pasa en una escuela común. Los chicos con capacidades diferentes no tienen posibilidades”, sentenció.