Censo en Catamarca: reconocieron que hubo hogares que no se censaron pero calificaron de "exitoso" el operativo

Luego de dos años de espera finalmente este miércoles se concretó la instancia presencial del Censo nacional 2022. En nuestra provincia como en el resto del país, estaba previsto para que se iniciara a las 8 hs pero en realidad en ese horario lo que tuvo lugar fue la concentración de los censistas en las escuelas cabeceras. Allí se procedió a la distribución del material y equipamiento. El inicio de la jornada tuvo, en el marco del feriado nacional que se dispuso para este relevamiento, el agregado de las bajas temperaturas. A la hora de arranque del Censo, el termómetro marcaba en Capital 5° pero en otros puntos del interior de la provincia, el termómetro indicaba 3° y hasta 2°.

El evento, calificado de “histórico”, tanto por Nación como por el mismo Gobernador de la provincia, tuvo en esta oportunidad la diferencia de tener dos fases, por cuanto por primera vez se implementó una previa de carga de datos virtual, que en la mayoría de los casos se reconoció que agilizó el proceso para quienes pasaron por los hogares y levantaron la información de manera presencial.

Uno de los primeros datos de color, fue el posteo del primer mandatario de la provincia, quien por el horario, fue uno de los primeros censados. Eligió la opción de la presencialidad. El hecho lo hizo público desde una de sus redes sociales, en las que destacó “el Censo no permite conocernos más, saber cuántos somos, cómo somos y dónde vivimos. Es un momento histórico para el país. El saber más de nosotros nos permite afrontar mejor el presente y planificar el futuro, tomando más y mejores decisiones” .

Los censistas

Según el Indec, cada censista iba a tener 32 hogares a censar en la zona urbana. En el caso de nuestra provincia, los casi 6.000 que participaronn de esta encuesta, les fueron asignadas hasta el doble de viviendas. Hecho que generó demoras e impaciencia. El dato fue indicado a Diario La Unión por distintos censistas, que no solo corroboraron el dato sino que indicaron que la demora también iba a estar porque un gran número de hogares no respondieron al primer llamado.

Durante las primeras horas el censo, aunque se desarrolló con normalidad, tuvo el distintivo de la lentitud. A esto se debe agregar que el censista, una vez terminada con la cuadricula que la fue asignada estaba previsto que regresara a su escuela cabecera, alrededor de las 18 hs.

Sobre este punto y minutos antes que se cumpliera la hora establecida, la subscretaria de Estadísticas y Censos de la provincia reconoció la demora y que habían quedado hogares sin ser censados . Ante esto solicitó no solo que se los aguardara y que en el caso que finalmente no fueran visitados, se informe esta situación al 3834/745724 . Aclaró la Lic. Andrea Mohamed que esta circunstancia estaba prevista y que para subsanarla se activará una “semana de recupero” donde un censista retornará a los lugares que no fueron registrados.

A pesar de esto, el Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, sostuvo que el operativo fue “exitoso”. Adelantando que la carga de datos se realiza en una sala de situación en la sede de esta cartera, desde donde personal técnico de la Dirección Provincial de Estadística y Censos monitorea el ingreso de los datos que van proporcionando los 16 departamentos de la provincia.

Foto Gustavo Roldán

Es desde esta misma sala desde donde se da soporte a 1.080 docentes que integran la estructura jerárquica del censo que tienen la función de dirigir y controlar la tarea de los censistas. En la provincia la estructura censal está integrada por 16 jefes de departamento, 99 jefes de fracciones, 702 jefes de radio, y 263 asistentes de jefes de fracción, encargados de coordinar la tarea de los 5.700 censistas que se encuentran recorriendo el territorio catamarqueño para completar el formulario compuesto por 61 preguntas, 24 relacionadas con las características de las viviendas y los hogares y 37 sobre la estructura de la población.

Foto Gustavo Roldán

Seguridad

Para garantizar la seguridad se dispuso una página web estadística.gob.ar/credenciales y la línea 911, donde se podía corroborar si la persona es censista con su nombre y apellido o DNI.